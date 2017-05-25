Террористы ударили из артиллерии по больнице в Красногоровке

Оказание медицинских услуг жителям города и соседних населенных пунктов будет ограничено.
Пациенты и персонал медучреждения не пострадали, в здании выбиты окна. В ближайшее время больница будет вынуждена ограничить оказание медицинских услуг жителям города и соседних населенных пунктов.
Накануне террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки Донецкой области в районе одной из местных школ. Учителя и дети укрылись в бомбоубежище, во время обстрела никто не пострадал.
Утром в 24 мая террористы открыли огонь в направлении КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре через линию разграничения сторон в Донбассе. Из-за обстрелов украинские пограничники временно прекратили работу КПВВ.ZN.UA