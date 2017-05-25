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Террористы ударили из артиллерии по больнице в Красногоровке

25 мая в 23:36

Оказание медицинских услуг жителям города и соседних населенных пунктов будет ограничено.

Авдеевка_6
Оккупанты и их пособники продолжают совершать военные преступления в Донбассе
Пресс-центр АТО/Facebook
Вечером в четверг, 25 мая, боевики российско-террористических формирований нанесли артиллерийский удар по жилому кварталу Красногоровки Донецкой области. Несколько снарядов из орудий крупного калибра разорвалось возле жилых домов и местной больницы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Пациенты и персонал медучреждения не пострадали, в здании выбиты окна. В ближайшее время больница будет вынуждена ограничить оказание медицинских услуг жителям города и соседних населенных пунктов.

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Накануне террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки Донецкой области в районе одной из местных школ. Учителя и дети укрылись в бомбоубежище, во время обстрела никто не пострадал.

Утром в 24 мая террористы открыли огонь в направлении КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре через линию разграничения сторон в Донбассе. Из-за обстрелов украинские пограничники временно прекратили работу КПВВ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ОРДЛО Донбасс
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