Террористы ударили из артиллерии по больнице в Красногоровке

Оказание медицинских услуг жителям города и соседних населенных пунктов будет ограничено.

Оккупанты и их пособники продолжают совершать военные преступления в Донбассе Пресс-центр АТО/Facebook

Вечером в четверг, 25 мая, боевики российско-террористических формирований нанесли артиллерийскийКрасногоровки Донецкой области. Несколько снарядов из орудий крупного калибра разорвалось возле жилых домов и местной больницы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Пациенты и персонал медучреждения не пострадали, в здании выбиты окна. В ближайшее время больница будет вынуждена ограничить оказание медицинских услуг жителям города и соседних населенных пунктов.

Накануне террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки Донецкой области в районе одной из местных школ. Учителя и дети укрылись в бомбоубежище, во время обстрела никто не пострадал.

Утром в 24 мая террористы открыли огонь в направлении КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре через линию разграничения сторон в Донбассе. Из-за обстрелов украинские пограничники временно прекратили работу КПВВ.