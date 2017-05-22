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За неделю боевики в Донбассе потеряли 56 человек ранеными и убитыми – разведка

22 мая в 14:10

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили две единицы вражеской техники.

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Украинские военные потрепали террористов в зоне АТО
mil.gov.ua
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины посчитали потери российско-террористических войск за последнюю неделю, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга в Киеве в понедельник, 22 мая.

Так, по данным разведчиков, в течение недели оккупанты потеряли 25 человек убитыми, еще 31 террорист получил ранения.

"Больше всего российско-оккупационным войскам досталось под Авдеевкой и на мариупольском направлении", - сообщил он.

Кроме того, украинские военные уничтожили две единицы военной техники оккупантов.

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По данным ГУР Минобороны Украины и группы "Информационное сопротивление", российские военные регулярно гибнут в Донбассе в результате боевых действий, в бытовых конфликтах, а также от передозировки наркотиками.

По данным главы Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентины Мельниковой, на Востоке Украины уже погибли минимум полторы тысячи российских военных. "Мы считаем, что российские потери в Украине составляют не менее половины от потерь украинской армии... Полторы тысячи погибших с российской стороны - это минимум. И, значит, почти пять тысяч раненых, а может быть, и больше", - отметила она.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия военный техника разведка Донбасс раненые погибли
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