За неделю боевики в Донбассе потеряли 56 человек ранеными и убитыми – разведка

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили две единицы вражеской техники.

Украинские военные потрепали террористов в зоне АТО mil.gov.ua

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины посчитализа последнюю неделю, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга в Киеве в понедельник, 22 мая.

Так, по данным разведчиков, в течение недели оккупанты потеряли 25 человек убитыми, еще 31 террорист получил ранения.

"Больше всего российско-оккупационным войскам досталось под Авдеевкой и на мариупольском направлении", - сообщил он.

Кроме того, украинские военные уничтожили две единицы военной техники оккупантов.

По данным ГУР Минобороны Украины и группы "Информационное сопротивление", российские военные регулярно гибнут в Донбассе в результате боевых действий, в бытовых конфликтах, а также от передозировки наркотиками.

По данным главы Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентины Мельниковой, на Востоке Украины уже погибли минимум полторы тысячи российских военных. "Мы считаем, что российские потери в Украине составляют не менее половины от потерь украинской армии... Полторы тысячи погибших с российской стороны - это минимум. И, значит, почти пять тысяч раненых, а может быть, и больше", - отметила она.