За неделю боевики в Донбассе потеряли 56 человек ранеными и убитыми – разведка

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили две единицы вражеской техники.
Так, по данным разведчиков, в течение недели оккупанты потеряли 25 человек убитыми, еще 31 террорист получил ранения.
"Больше всего российско-оккупационным войскам досталось под Авдеевкой и на мариупольском направлении", - сообщил он.
Кроме того, украинские военные уничтожили две единицы военной техники оккупантов.
По данным ГУР Минобороны Украины и группы "Информационное сопротивление", российские военные регулярно гибнут в Донбассе в результате боевых действий, в бытовых конфликтах, а также от передозировки наркотиками.
По данным главы Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентины Мельниковой, на Востоке Украины уже погибли минимум полторы тысячи российских военных. "Мы считаем, что российские потери в Украине составляют не менее половины от потерь украинской армии... Полторы тысячи погибших с российской стороны - это минимум. И, значит, почти пять тысяч раненых, а может быть, и больше", - отметила она.ZN.UA