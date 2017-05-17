Командование российских наемников в Донбассе скрывает небоевые потери личного состава – разведка

О погибших в драках и вследствие ошибочных обстрелов собственных позиций высшему руководству не докладывают.

Оккупанты не спешат кичиться своими "подвигами" в Донбассе Facebook/Gennadiy Dubovoy

Комиссия Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ, которая работала на Востоке Украины с 12 по 16 мая этого года, выявила многочисленные факты сокрытия командованием российско-оккупационных войск небоевых потерь личного состава в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ , сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, был выявлен факт гибели четырех российских военнослужащих и ранения еще троих из состава 11-го отдельного мотострелкового полка в результате ошибочного обстрела позиций оккупантов новоприбывшими наемниками. Кроме того, в полку выявлен факт сокрытия командованием гибели военнослужащего из-за полученного им во время драки с гражданским лицом ножевого ранения.

Вследствие нарушений правил обращения с оружием и боеприпасами во 2-й отдельной мотостелковой бригаде 1-го АК и 4-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го АК погиб один и получили ранения шестеро военнослужащих.

6 апреля в ГУР сообщили о том, что под Мариуполем боевики 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты террористической группировки "ДНР" обстреляли позиции соседнего подразделения террористов.

В конце марта боевики террористической группировки "ДНР" оставили свои передовые позиции и собирали металлолом в "серой зоне", вследствие чего были накрыты "дружественным" огнем других террористов.