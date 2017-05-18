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В Житомире надели вышиванку на памятник Королеву в центре города

18 мая в 12:29

Областной голова пригласил житомирян на селфи с выдающимся земляком.

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Фото zhitomir.info

Огромная вышиванка появилась сегодня на гранитном памятнике конструктору космических ракет Сергею Королеву в Житомире, передает УНИАН.

Таким образом местная обладминистрация решила привлечь горожан к празднованию Дня вышиванки.

На своей странице в "Фейсбук" председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич разместил фото Королева в вышиванке и пригласил житомирян на совместное селфи на майдане Королева. "Жду всех, кто в вышитых рубашках, сегодня в 13.00 на совместное селфи с Королевым. С Днем вышиванки!", - написал председатель ОГА.

 

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Украинки Италии провели в Риме парад вышиванок. Украинскую народную одежду показали в одной из столиц мировой моды.

 

По материалам: УНИАН
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Тэги Житомир селфи Королева памятник космос вышиванка конструктор
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