В Житомире надели вышиванку на памятник Королеву в центре города

Областной голова пригласил житомирян на селфи с выдающимся земляком.

Огромная вышиванка появилась сегодня на гранитном памятнике конструктору космических ракет Сергею Королеву в Житомире, передает УНИАН.

Таким образом местная обладминистрация решила привлечь горожан к празднованию Дня вышиванки.

На своей странице в "Фейсбук" председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич разместил фото Королева в вышиванке и пригласил житомирян на совместное селфи на майдане Королева. "Жду всех, кто в вышитых рубашках, сегодня в 13.00 на совместное селфи с Королевым. С Днем вышиванки!", - написал председатель ОГА.

Украинки Италии провели в Риме парад вышиванок. Украинскую народную одежду показали в одной из столиц мировой моды.