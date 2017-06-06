В Украине пройдут дожди и похолодает

Температура в среду поднимется до 30°, а уже в четверг ожидается похолодание до 20°.

Лето в Киеве закончится в четверг ZN.UA

В среду, 7 июня, погоду в Украине будет определять очень теплая, преимущественно сухая воздушная масса, сообщает

В западных, днем и в Житомирской, Киевской, Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди (в западных областях местами сильные ливни), грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°, в западных областях 21-26°.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью 14-16°, днем 29-31°.

В четверг, 8 июня, ночью в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквал 15-20 м/с. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17° в западных областях 8-13°; днем 20-25°, на востоке и юге 25-30°, местами до 33°.

В Киеве днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, средняя температура воздуха в течение весны в Киеве составила +10,6°, что на 2,4° превышает климатическую норму. Нынешняя весна оказалась десятой за весь период наблюдений с 1881 года.

В целом все весенние месяцы были теплее климатической нормы, а особенно март, который имел наибольшее отклонение от нормы 5,5°, что позволило ему занять четвертое место в иерархии самых теплых за 137 лет наблюдений.

Нынешняя весна за счет дефицита осадков заняла шестое место среди сухих с 1891 года. Количество осадков за сезон составила 77 мм, что составляет лишь 55% климатической нормы. С начала года недобор осадков уже составил 90 мм, при том что температура воздуха с января по май в целом превысила климатическую норму на 1,9°.