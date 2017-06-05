Температура в Киеве поднимется выше 30°

Погоду большей части территории Украины будет определять сухая по-летнему теплая воздушная масса.

Синоптики пообещали жителям Киева один день жары ZN.UA

Во вторник, 6 июня, в западной части и северных областях Украины местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков, сообщает

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-17°, днем в западных, северных и Винницкой областях 22-28°, на остальной территории 27-32°.

В Киеве во вторник местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

В среду в западных, местами северных и Винницкой областях кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-18°; днем 28-33°, в западных областях 20-25°.

В Киеве ночью без осадков, утром и днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила +15,3°, что на 0,1° выше климатической нормы.