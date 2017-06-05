Температура в Киеве поднимется выше 30°

Погоду большей части территории Украины будет определять сухая по-летнему теплая воздушная масса.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-17°, днем в западных, северных и Винницкой областях 22-28°, на остальной территории 27-32°.
В Киеве во вторник местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью 14-16°, днем 24-26°.
В среду в западных, местами северных и Винницкой областях кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.
Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-18°; днем 28-33°, в западных областях 20-25°.
В Киеве ночью без осадков, утром и днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 30-32°.
По данным Центральной геофизической обсерватории среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила +15,3°, что на 0,1° выше климатической нормы.ZN.UA