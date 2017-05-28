В штабе показали последствия обстрела Красногоровки

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Полиция взяла под охрану районную больницу и школу.

В результате артиллерийского обстрела Красногоровки Донецкой области боевиками российско-террористических формирований утром 28 мая ранения и травмы получили восемь мирных жителей, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Снаряды противника поразили отделение неврологии и скорой помощи Красногоровской районной больницы, пробили крышу средней школы №2 по улице Нахимова. В здании школы начался пожар, ликвидированный пожарными ГСЧС.

Кроме того, повреждены три автомобиля скорой помощи, водопровод по улице Белинского, канализация по улице Богдана Хмельницкого и электролиния.

Повреждения получили также жилые дома на улицах Маяковского, Белинского, Грушевского, Чайковского, Богдана Хмельницкого и Каштановой – всего 42 здания.

В пятиэтажном доме на улице на улице Грушевского снаряд влетел в окно квартиры на четвертом этаже. Более 10 квартир получили повреждения, три из них – практически полностью уничтожены. Взрыв также разрушил перекрытия на третьем и пятом этажах.

В Красногоровке продолжает работать наблюдательная группа СЦКК.

Полиция взяла под охрану здания школы и больницы, пострадавших во время обстрела. Ночью улицы города будет патрулировать спецподразделение КОРД. На въездах-выездах из города оборудовано два дополнительных мобильных блокпоста, сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, с 6:37 до 9:00 в воскресенье, 28 мая, боевики российско-террористических формирований обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в районе Красногоровки Донецкой области, а также жилые кварталы и инфраструктурные объекты города. Противник вел огонь из 122-мм артиллерии, минометов и гранатометов. Несколько местных жителей получили ранения и травмы.