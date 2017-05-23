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В первый день безвиза с Евросоюзом пассажиропоток вырастет на 30% - Погранслужба

23 мая в 11:22

Украинцы планируют увеличить поездки в страны Евросоюза на 50%. Пограничники говорят, что значительно меньше.

Граница Германии
Украинцы ждут безвизового режима
В день вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом пассажиропоток вырастет на 50%, сообщил глава Госпогранслужбы Украины Виктора Назаренко.

"Что касается наших прогнозов и ожиданий 11 июня, то мы изучили опыт наших молдавских и грузинских коллег. Он, конечно, разный, ведь у Грузии нет автомобильных пунктов пропуска с ЕС, плюс у наших стран разное количество населения. Но в целом, с учетом возможностей пунктов пропуска и летнего периода, мы ожидаем, что пассажиропоток в первый день может увеличиться на 30%, а в дальнейшем – на 10-15%. Это с учетом опыта наших коллег", - сказал Назаренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Напомним, что по данным опроса КМИС, за последние два года почти каждый десятый взрослый украинец (10%) посещал страны Европейского Союза по крайней мере однажды. Главными причинами посещения ЕС является отдых (29%), командировки (28%) и трудоустройство (18%).

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В феврале 2017 года поездка в страны Европейского Союза в течение следующих 12 месяцев на отдых была актуальной для 22% украинцев. В случае введения безвизового режима доля тех, кто планирует поехать в ЕС, возрастает на 50%. В частности, доля тех, для кого отдых в странах ЕС является актуальным планом, увеличивается до 31%. В случае трудоустройства – до 23%.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Европа пассажиры
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1 комментарий
  • Qwer Rewq Сегодня, 11:42 Те кто туда едет в обязательном порядке должны заполнять декларацию о доходах, т к наверняка большинство отдыхающих в ЕС имеют минималку или вообще безработные много лет. Европа и здесь бабки поимеет - валюта будет вывозиться туда. Как бы Россию не ругали, но она дошла до понимания необходимости деклараций о доходах при выезде, а не уплачивающим налоги выезд предлагают вообще запретить. Ответить Цитировать Пожаловаться
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