В ОБСЕ заявили об угрозе экологической катастрофы в Донбассе

В результате загрязнения окружающей среды в первую очередь пострадает мирное население региона.

Донбасс снова может оказаться на грани экологической катастрофы Четвертая власть

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртурул Апакан сообщил о том, что повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе

"Защита объектов гражданской инфраструктуры является важным не только для благополучия всех проживающих в Донецкой и Луганской областях, но и ввиду того, что вызванные конфликтом повреждения водоочистных сооружений, химических заводов и сельскохозяйственных предприятий несут серьезную угрозу для окружающей среды. Повреждение любого из этих объектов может привести к экологической катастрофе, что, в свою очередь, поставит и без того пострадавшее население с обеих сторон линии соприкосновения в еще более затруднительное положение", - отметил он.

Апакан также призвал обе стороны вооруженного конфликта на Востоке Украины обеспечить сохранность опасных объектов и не допустить загрязнения окружающей среды.

"Сегодня, во Всемирный день охраны окружающей среды, я призываю стороны приложить все усилия для защиты этих жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры и, таким образом, сохранить окружающую среду", - подчеркнул глава СММ ОБСЕ.

Ранее представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко заявляла, что экологическая ситуация в Донбассе остается крайне опасной и требует немедленной реакции со стороны местной и центральной власти Украины и мирового сообщества. Особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты, в которых уровень воды почти достиг критического максимума. По ее словам, не менее тяжелая ситуация сложилась с предприятиями вблизи линии соприкосновения в связи с постоянными обстрелами со стороны боевиков.