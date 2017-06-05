Топ Новости
<
>

В ОБСЕ заявили об угрозе экологической катастрофы в Донбассе

5 июня в 21:52

В результате загрязнения окружающей среды в первую очередь пострадает мирное население региона. 

Донбасс разрушения_23
Донбасс снова может оказаться на грани экологической катастрофы
Четвертая власть
Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртурул Апакан сообщил о том, что повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе угрожают окружающей среде.

"Защита объектов гражданской инфраструктуры является важным не только для благополучия всех проживающих в Донецкой и Луганской областях, но и ввиду того, что вызванные конфликтом повреждения водоочистных сооружений, химических заводов и сельскохозяйственных предприятий несут серьезную угрозу для окружающей среды. Повреждение любого из этих объектов может привести к экологической катастрофе, что, в свою очередь, поставит и без того пострадавшее население с обеих сторон линии соприкосновения в еще более затруднительное положение",  - отметил он.

Апакан также  призвал обе стороны вооруженного конфликта на Востоке Украины обеспечить сохранность опасных объектов и не допустить загрязнения окружающей среды.

"Сегодня, во Всемирный день охраны окружающей среды, я призываю стороны приложить все усилия для защиты этих жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры и, таким образом, сохранить окружающую среду", - подчеркнул глава СММ ОБСЕ.

Читайте также: В "ДНР" решили провести показательную "инспекцию" экологически опасных объектов – ИС

Ранее представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко заявляла, что экологическая ситуация в Донбассе остается крайне опасной и требует немедленной реакции со стороны местной и центральной власти  Украины и мирового сообщества. Особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты, в которых уровень воды почти достиг критического максимума. По ее словам, не менее тяжелая ситуация сложилась с предприятиями вблизи линии соприкосновения в связи с постоянными обстрелами со стороны боевиков.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги повреждение инфраструктура Донбасс ОБСЕ экология угроза Украина загрязнение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...