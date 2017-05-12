В Донбассе сложилась угроза экологической катастрофы - Геращенко

Особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты, в которых уровень воды почти достиг критического максимума.

Шахты Донбасса могут повлечь экологическую катастрофу Пресс-центр АТО/Facebook

Экологическая ситуация в Донбассе остается крайне опасной и требует немедленной реакции как со стороны местной и центральной власти Украины и мирового сообщества. Особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты , в которых уровень воды почти достиг критического максимума, сообщила в Facebook вице-спикер Верховной рады Украины, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко.

"Должны усилить внимание мира к экологическим вызовам и проблематике, требовать доступа международных экспертов ко всем предприятиям, которые имеют опасное производство, на временно оккупированных территориях, и которые сегодня рейдерски захвачены оккупантами и боевиками", - сообщила Геращенко после встречи в правительстве, посвященной проблематике экологии на Донбассе, техногенным и экологическим рискам, вызванным вооруженной агрессией РФ.

По ее словам, международные партнеры Украины по нормандскому формату готовы содействовать в экспертизе экологической ситуации на шахтах, проведении откачивающих и восстановительных работ, делегировании на место экспертов.

"Но другая сторона ("ДНР" - ред.) не дает доступа экспертам - и это может закончиться очень серьезной экологической катастрофой", - подчеркнула она.

По ее словам, не менее тяжелая ситуация сложилась с предприятиями вблизи линии соприкосновения в связи с постоянными обстрелами со стороны боевиков.

"Украинские переговорщики в Минске неоднократно поднимали вопрос режима тишины для проведения ремонтных и восстановительных работ для предприятий, расположенных вблизи линии разграничения. Однако РФ и ОРДЛО не предоставляют гарантий и не дают возможности нормально провести эти работы. Особенно остро вопрос стоит для Торецкого фенольного завода, Авдеевского коксохимического комбината, других стратегических и инфраструктурных объектов", - сообщила она.

"Мы готовим оценку последствий подтопленных и затопленных шахт. И за это обязательно будет ответственность оккупантов. За каждое уничтоженное украинское предприятие", - заявила Геращенко.

Ранее сообщалось, что в оккупированных районах Луганской и Донецкой области останавливаются захваченные боевиками предприятия, находящиеся в украинской юрисдикции. В частности, речь идет о шахтах по добыче угля антрацитовой группы.