Пророссийские боевики мешают восстанавливать инфраструктуру Донбасса – СЦКК

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Есть угроза крупной экологической катастрофы.

Восстановить инфраструктуру Донбасса мешают боевики Пресс-центр АТО/Facebook

Пророссийские боевики блокируют восстановление гражданской инфраструктуры Донбасса не предоставляя гарантии безопасности для проведения ремонтных работ , сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

"Несмотря на многочисленные обращения Украинской стороны СЦКК к российской стороне СЦКК по содействию в предоставлении гарантий безопасности во время выполнения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры вблизи линии разграничения сторон на Донбассе, подконтрольное Российской Федерации руководство ОРДО систематически блокирует решения этих вопросов", – сообщил в пятницу вечером пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Приведено несколько конкретных примеров. В частности, на фенольном заводе в населенном пункте Новгородское Донецкой области, на территории, подконтрольной правительству Украины, уже давно необходимо провести работы по усилению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя. Если она она разрушитсяу значительное количество вредных веществ, содержащих фенол, серная кислота и нефтепродукты могут попасть в реки Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской области.

Похожая ситуация сложилась и дамбой пруда-накопителя сточных вод свиноводческого хозяйства "Бахмутский аграрный союз" в н.п. Новолуганское. Задержка с ремонтом обоих объектов может привести к экологической катастрофе и вспышки инфекций. Проблема заключается в том, что эти дамбы находятся в непосредственной близости от линии разграничения сторон – в зоне досягаемости обстрелов из любых видов оружия боевиков.

Вместе с тем, более полугода не удается восстановить электроснабжение н.п. Зайцево (Жованка) Донецкой области и запустить газораспределительную станцию в н.п. Марьинка. В настоящее время эта станция не работает. В результате чего, 26 тыс жителей Марьинки и соседней Красногоровки, 6 школ и 5 детских дошкольных учреждений не обеспечены газом для бытовых нужд и не имеют отопления в зимний период. Также вынуждены простаивать "Красногоровский огнеупорный завод", "Марьинский хлебозавод" и Марьинское молочное предприятие "Лактис".

В список объектов, требующих восстановления, ремонта или обследования следует также добавить водовод, который обеспечивает технической водой Авдеевский коксохимический завод, водопровод Горловка-Торецкое и другие.

"Вызывают удивление заявления руководства ОРДЛО об игнорировании украинской стороной проблем экологической безопасности Донбасса, поскольку достаточно обратиться к статистике. Так с 41-й заявки от руководителей предприятий на проведение ремонтно-восстановительных работ в зоне близкой к линии разграничения, полученных СЦКК только в текущем месяце, руководством АТО предоставлены гарантии безопасности по 39-ти заявкам, в то время как от НЗФ ОРДЛО только по 2 -м заявкам", подчеркнули в сообщении.

Приведенные Украинской стороной СЦКК данные дают основания утверждать о незаинтересованности руководства ОРДЛО в обеспечении экологической безопасности региона, а также восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Ранее представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко заявляла, что экологическая ситуация в Донбассе остается крайне опасной и требует немедленной реакции как со стороны местной и центральной власти Украины и мирового сообщества. Особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты, в которых уровень воды почти достиг критического максимума. По ее словам, не менее тяжелая ситуация сложилась с предприятиями вблизи линии соприкосновения в связи с постоянными обстрелами со стороны боевиков.