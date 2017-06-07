В ОБСЕ анонсировали увеличение количество наблюдателей в Донбассе до 1000 человек

Сейчас в состав Специальной мониторинговой миссии входят 700 наблюдателей.

ОБСЕ выделит больше средств на техническое оснащение наблюдателей в зоне АТО Deutsche Welle (Русская редакция)

Министр иностранных дел Австрии, председательСебастьян Курц сообщил о намерениях Организации увеличить количество наблюдателей в Донбассе с 700 до 1000 человек.

"Как председатель ОБСЕ, я уполномочен проинформировать вас, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет увеличена до 1 тысячи наблюдателей", – заявил Курц на своместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины павлом Климкиным в Киеве в среду, 7 июня.

По словам главы ОБСЕ, также планируется улучшить материальное обеспечение Миссии, в частности, для повышения эффективности мониторинга в ночное время.

Курц также выразил благодарность всем сотрудникам СММ о сообщил о планах встретиться с ними.

Как сообщалось, 7 июня ОБСЕ Себастьян Курц прибыл с официальным визитом в Киев, где он провел встречи с президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Украинский президент призвал Курца активизировать консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе.

В октябре 2016 года стало известно, что участники встречи в "нормандском формате" согласовали размещение в зоне АТО вооруженной полицейской миссии ОБСЕ для обеспечения имплементации Минских договоренностей, однако с тех пор прогресса в этом вопросе достичь не удалось.