В ОБСЕ анонсировали увеличение количество наблюдателей в Донбассе до 1000 человек

Сейчас в состав Специальной мониторинговой миссии входят 700 наблюдателей.
"Как председатель ОБСЕ, я уполномочен проинформировать вас, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет увеличена до 1 тысячи наблюдателей", – заявил Курц на своместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины павлом Климкиным в Киеве в среду, 7 июня.
По словам главы ОБСЕ, также планируется улучшить материальное обеспечение Миссии, в частности, для повышения эффективности мониторинга в ночное время.
Курц также выразил благодарность всем сотрудникам СММ о сообщил о планах встретиться с ними.
Как сообщалось, 7 июня ОБСЕ Себастьян Курц прибыл с официальным визитом в Киев, где он провел встречи с президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным.
Украинский президент призвал Курца активизировать консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе.
В октябре 2016 года стало известно, что участники встречи в "нормандском формате" согласовали размещение в зоне АТО вооруженной полицейской миссии ОБСЕ для обеспечения имплементации Минских договоренностей, однако с тех пор прогресса в этом вопросе достичь не удалось.Интерфакс-Украина