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В ОБСЕ анонсировали увеличение количество наблюдателей в Донбассе до 1000 человек

7 июня в 18:19

Сейчас в состав Специальной мониторинговой миссии входят 700 наблюдателей.

ОБСЕ_Хуг
ОБСЕ выделит больше средств на техническое оснащение наблюдателей в зоне АТО
Deutsche Welle (Русская редакция)
Министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил о намерениях Организации увеличить количество наблюдателей в Донбассе с 700 до 1000 человек.

"Как председатель ОБСЕ, я уполномочен проинформировать вас, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет увеличена до 1 тысячи наблюдателей", – заявил Курц на своместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины павлом Климкиным в Киеве в среду, 7 июня.

По словам главы ОБСЕ, также планируется улучшить материальное обеспечение Миссии, в частности, для повышения эффективности мониторинга в ночное время.

Курц также выразил благодарность всем сотрудникам СММ о сообщил о планах встретиться с ними. 

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Как сообщалось, 7 июня ОБСЕ Себастьян Курц прибыл с официальным визитом в Киев, где он провел встречи с президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Украинский президент призвал Курца активизировать консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе.

В октябре 2016 года стало известно, что участники встречи в "нормандском формате" согласовали  размещение в зоне АТО  вооруженной полицейской миссии ОБСЕ для обеспечения имплементации Минских договоренностей, однако с тех пор прогресса в этом вопросе достичь не удалось.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги ОБСЕ наблюдатели СММ Курц Донбасс АТО
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