Порошенко призвал активизировать консультации в Вене по полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе

Договоренность о направлении вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс была достигнута полгода назад. Президент хочет ускорить процесс консультаций.

Порошенко хочет ускорить консультации по полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко призвал действующего главу, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца активизировать консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе.

Во время встречи в Киеве Порошенко привлек внимание к продолжающемуся грубому нарушению Кремлем Минских договоренностей, свидетельством чего является очередное обострение безопасности и гуманитарной ситуации в Донбассе.

Президент Украины подчеркнул, что главной целью российской тактики запугивания наблюдателей ОБСЕ является максимальное ограничение доступа Миссии к оккупированной территории вплоть до полного вытеснения СММ ОБСЕ из региона.

Порошенко отметил, что Кремль продолжает осуществлять шаги, направленные на интеграцию захваченных предприятий Донбасса в российскую экономику. Это не только препятствует имплементации Минских договоренностей, но и подтверждает, что российская сторона заранее готовила экспроприацию украинских предприятий на оккупированных территориях.

Отдельно был обсужден вопрос деоккупации Крымского полуострова. Петр Порошенко приветствовал решение Комитета постоянных представителей ЕС продлить действие "крымского пакета" санкций на год и выразил ожидания, что оно будет поддержано на уровне министров иностранных дел ЕС 19 июня.

В октябре 2016 года стало известно, что участники встречи в "нормандском формате" договорились о том, что в Донбасс будет введена вооруженная полицейская миссия ОБСЕ. В ее задачи будет входить подготовка к проведению местных выборов этом регионе.