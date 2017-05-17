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В НАТО назвали вопросом безопасности блокирование российских сайтов в Украине

17 мая в 02:23

В НАТО верят в приверженность Украины международным обязательствам.

вконтакте vk запрет
В НАТО дали оценку украинским санкциям в отношении российских интернет-ресурсов
depositphotos.com / Vadymvdrobot
В НАТО считают, что санкции Украины против ряда российских интернет-ресурсов – вопрос безопасности, а не свободы слова.

"Украинское правительство четко дало понять, что это решение - это вопрос безопасности, а не свободы слова. НАТО работает с Украиной по усилению ее реформ, включая вопросы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека. Свобода прессы входит в темы этого диалога. Мы верим в приверженность Украины ее международным обязательствам и действующую на Украине систему сдержек и противовесов", - заявили российскому агентству "ТАСС" в пресс-службе НАТО.

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Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте". 

На "Яндекс" налагаются, в частности, такие ограничения как блокирование активов; ограничение торговых операций; препятствование выведению капиталов за границы Украины; ограничение исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования.

Интернет-провайдерам Украины запрещается предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам и сервисам "Яндекса".

Подобные ограничения накладываются на "Мейл.РУ Украина". В частности, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru), а также социально-ориентированным ресурсам "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

Ограничения вводятся на срок в три года.

В санкционный список также внесены "Лаборатория Касперского" и "Центр технической поддержки "Доктор Веб".

По материалам: ТАСС
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Тэги Украина ограничения НАТО санкции интернет Россия
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