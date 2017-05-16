На блокировку всех российских сайтов потребуется два года - Интернет-ассоциация

Для блокировки нужен один миллиард долларов.

Блокировка российский сайтов обернется в миллиард долларов km.ru Чтобы полностью заблокировать российские сайты в Украине, нужно два года и один миллиард долларов, заявил председатель правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко каналу 112 Украина

"Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства один миллиард долларов", - сказал он.

По его словам, заблокировать сайты возможно.

"Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как "ВКонтакте", а к другим платформам, которые находились в этой системе", - объяснил Федиенко. Однако, по словам председателя правления интернет-ассоциации, блокировку можно будет обойти.