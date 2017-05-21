В МВД пообещали завершить расследование днепровских беспорядков 9 мая в течение месяца

Конечным сроком завершения расследования назначено 10 июня.
"Служебное расследование завершится в течение этого месяца, до 10 июня оно 100% будет завершен и, думаю, оно даст ответы на все вопросы. Но предварительный анализ говорит о как минимум непрофессиональных действиях, умышленных или неумышленных, либо о бездействии", - подчеркнул Шевченко.
Ранее правоохранители установили 15 возможных участников столкновений 9 мая в Днепре. Четверо из них были впоследствие арестованы, один – вышел из СИЗО после внесения 128 тысяч гривень залога.
Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения ветеранов АТО с членами одного из спортивных клубов города, которые охраняли организованное "Оппоблоком" шествие, и сотрудниками полиции. В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях, а руководство МВД заменило начальников городского и областного управлений полиции.112 Украина