Полиция идентифицировала 25 участников беспорядков 9 мая в Днепре

Восемь "титушек" объявлены в розыск.

Князев признал, что полиция действовала непрофессионально 9 мая в Днепре Кадр/YouTube

Полиция установила личности 25 участников. 14 из них сообщили о подозрении, пятерым – избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Восемь "титушек" скрываются от следствия – их заочно уведомили о подозрении и объявили в розыск. Следствие устанавливает степень вины еще семи участников столкновений, сообщает пресс-служба ГУ НП В Днепропетровской области.

Комиссия Нацполиции, которая проводит служебное расследование, также выявила существенные нарушения, допущенные сотрудниками правоохранительных органов.

Глава НПУ Сергей Князев на брифинге в Днепре 17 мая указал на безосновательное применение полицейскими методов принуждения и спецсредств, использование масок и шлемов без маркировки, отсутствие жетонов на форме.

"Очевидным является отсутствие лица, которое должно было руководить нарядами и координировать их действия. Это привело к неуправляемости и несогласованности действия некоторых рядовых полицейских. К обеспечению публичной безопасности не были привлечены ни полицейские, которые прошел курс обучения превентивной коммуникации "антиконфликтные группы", ни патрульные. Сотрудники подразделений полиции особого назначения должны привлекаться только в крайнем случае – в случае силового противостояния", – пояснил Князев.

Глава НПУ сообщил, что четыре сотрудника полка полиции особого назначения Днепропетровской области отстранены от службы, материалы в отношении трех из них переданы в прокуратуру для приобщения к уголовному производству.

Ранее правоохранители установили 15 возможных участников столкновений 9 мая в Днепре. Четверо из них были впоследствии арестованы, один – вышел из СИЗО после внесения 128 тысяч гривень залога.

Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения ветеранов АТО с членами одного из спортивных клубов города, которые охраняли организованное "Оппоблоком" шествие, и сотрудниками полиции. В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях, а руководство МВД заменило начальников городского и областного управлений полиции.