Координатору "титушек" в Днепре сообщили о подозрении

Меру пресечения планируют избрать 13 мая.
"У следствия также имеется информация, что указанное лицо имело многочисленные приводы в органы полиции. Избрание ему меры пресечения планируется 13 мая 2017. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Роман Токарь.
Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по фактам событий 9 мая 2017 в Днепре, прокуратурой Днепропетровской области сообщено о подозрении в совершении массовых беспорядков и хулиганских действиях гражданину, который координировал деятельность молодых людей во время столкновений.
Ранее правоохранители установили 15 возможных участников столкновений 9 мая в Днепре. 11 мая одного из "титушек" арестовали на 60 дней.
Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения ветеранов АТО с членами одного из спортивных клубов города, которые охраняли организованное "Оппоблоком" шествие, и сотрудниками полиции. В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях, а руководство МВД заменило начальников городского и областного управлений полиции.Интерфакс-Украина