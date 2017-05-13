Координатору "титушек" в Днепре сообщили о подозрении

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Меру пресечения планируют избрать 13 мая.

Координатору "титушек" изберут меру пресечения 13 мая Кадр/YouTube

Прокуратура Днепропетровской области сообщила о подозрении гражданину, который координировал деятельность "" (молодых людей спортивной внешности) во время столкновений в ходе праздничных мероприятий 9 мая в Днепре, сообщили в пресс-службе ведомства.

"У следствия также имеется информация, что указанное лицо имело многочисленные приводы в органы полиции. Избрание ему меры пресечения планируется 13 мая 2017. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Роман Токарь.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по фактам событий 9 мая 2017 в Днепре, прокуратурой Днепропетровской области сообщено о подозрении в совершении массовых беспорядков и хулиганских действиях гражданину, который координировал деятельность молодых людей во время столкновений.

Ранее правоохранители установили 15 возможных участников столкновений 9 мая в Днепре. 11 мая одного из "титушек" арестовали на 60 дней.

Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения ветеранов АТО с членами одного из спортивных клубов города, которые охраняли организованное "Оппоблоком" шествие, и сотрудниками полиции. В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях, а руководство МВД заменило начальников городского и областного управлений полиции.