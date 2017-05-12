В Днепре арестовали еще трех "титушек"

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По версии следствия, один из арестованных руководил действиями злоумышленников 9 мая.

Четверо "титушек" уже за решеткой. Пока что на 60 дней Кадр/YouTube

Октябрьский районный суд Днепра в пятницу, 12 мая, избрал меру пресечения трем участникам. Согласно решению суда, "титушки" проведут в СИЗО по 60 дней, сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Организатором и руководителем правонарушителей следствие считает одного из арестованных – 27-летнего местного жителя "с богатым уголовным прошлым".

"Именно он, а не правоохранитель отдавал команды и руководил действиями молодчиков, которые жестоко избили ветеранов АТО", – заверили в полиции.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что арестованным инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Всего под стражей уже содержатся четверо "титушек".

Ранее правоохранители установили 15 возможных участников столкновений 9 мая в Днепре. 11 мая одного из "титушек" арестовали на 60 дней.

Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения ветеранов АТО с членами одного из спортивных клубов города, которые охраняли организованное "Оппоблоком" шествие, и сотрудниками полиции. В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях, а руководство МВД заменило начальников городского и областного управлений полиции.