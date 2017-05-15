В Днепре один из "титушек" вышел под залог

Участник столкновений 9 мая внес 128 тысяч гривень.

В Днепре "титушки" начали выходить на свободу Кадр/YouTube

Подозреваемый в участии ввышел на свободу под залог, сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на прокуратуру Днепропетровской области.

В прокуратуре рассказали, что во время избрания судом первой инстанции меры пресечения для арестованного "титушки", была предусмотрена возможность внесения залога в размере 128 тысяч гривень. Без внесения этих средств арестованный должен был бы просидеть в СИЗО два месяца.

Прокуроры недовольны решением суда и планируют обжаловать его. Сейчас они готовят апелляцию на решение суда в части, касающейся возможности освобождения под залог.

Под залог также вышел еще один из причастных к событиям 9 мая в Днепре. Его подозревают в избиении депутата областного совета.

Ранее правоохранители установили 15 возможных участников столкновений 9 мая в Днепре. 11 мая одного из "титушек" арестовали на 60 дней.

Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения ветеранов АТО с членами одного из спортивных клубов города, которые охраняли организованное "Оппоблоком" шествие, и сотрудниками полиции. В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях, а руководство МВД заменило начальников городского и областного управлений полиции.