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В Днепре один из "титушек" вышел под залог

15 мая в 17:05

Участник столкновений 9 мая внес 128 тысяч гривень.

титушки Днепр 9 мая
В Днепре "титушки" начали выходить на свободу
Кадр/YouTube
Подозреваемый в участии в столкновениях во время праздничных мероприятий 9 мая в Днепре вышел на свободу под залог, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на прокуратуру Днепропетровской области.

В прокуратуре рассказали, что во время избрания судом первой инстанции меры пресечения для арестованного "титушки", была предусмотрена возможность внесения залога в размере 128 тысяч гривень. Без внесения этих средств арестованный должен был бы просидеть в СИЗО два месяца.

Прокуроры недовольны решением суда и планируют обжаловать его. Сейчас они готовят апелляцию на решение суда в части, касающейся возможности освобождения под залог.

Под залог также вышел еще один из причастных к событиям 9 мая в Днепре. Его подозревают в избиении депутата областного совета.

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Ранее правоохранители установили 15 возможных участников столкновений 9 мая в Днепре. 11 мая одного из "титушек" арестовали на 60 дней.

Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения ветеранов АТО с членами одного из спортивных клубов города, которые охраняли организованное "Оппоблоком" шествие, и сотрудниками полиции. В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях, а руководство МВД заменило начальников городского и областного управлений полиции.

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги Днепр столкновения залог суд "титушки
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