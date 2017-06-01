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В моргах ОРДЛО залежались более 20 убитых российских военнослужащих

1 июня в 13:56

Погибших оформляют как "уволившихся", чтобы не выплачивать денежную компенсацию родственникам.

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В специально оборудованных помещениях при медицинских подразделениях 1 (Донецк) АК ВС РФ длительное время хранятся тела более 20 умерших от ранений военнослужащих, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Разведчики объясняют, что командование намеренно затягивает оформление справок о смерти "с целью увольнения погибших "задним числом"".

Это позволит им скрыть потери личного состава от руководства и не выплачивать денежные компенсации родственникам погибших.

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По данным ГУР Минобороны Украины и группы "Информационное сопротивление", российские военные регулярно гибнут в Донбассе в результате боевых действий, в бытовых конфликтах, а также от передозировки наркотиками.

По данным главы Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентины Мельниковой, на Востоке Украины уже погибли минимум полторы тысячи российских военных. "Мы считаем, что российские потери в Украине составляют не менее половины от потерь украинской армии... Полторы тысячи погибших с российской стороны - это минимум. И, значит, почти пять тысяч раненых, а может быть, и больше", - отметила она.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия погибшие военнослужащие Донбасс
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