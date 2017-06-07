В Минске обсудили верификацию списков удерживаемых лиц

Украина завершила верификацию почти месяц назад, но представители боевиков постоянно выдвигали новые требования.

В заседании Трехсторонней контактной группы принимала участие уполномоченный Верховной Рады по правам человека twitter.com/belarusmid

Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы во время очередной встречи в Минске обсудила проведенную Украиной верификацию списков арестованных и осужденных лиц, которых могут

"Для скорейшего освобождения заложников в гуманитарной подгруппе детально обсудили итоги верификации, которая всецело соответствовала украинскому законодательству и стандартам международного гуманитарного права. В ходе верификации были полностью соблюдены требования конфиденциальности и добровольности волеизъявления", – сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook вечером в среду, 7 июня.

Она также сообщила об участии в заседании гуманитарной подгруппы уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, в свою очередь, сообщил, что верификация будет завершена в ближайшее время, после чего, по его словам, станет возможным обмен по принципу "всех на всех".

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщала, что террористы предлагают обменять 128 заложников на 640 боевиков, которые содержаться под стражей в Украине

Однако около 300 задержанных и осужденных боевиков "ДНР" и "ЛНР" категорически отказываются от перемещения в ОРДЛО. Работа по верификации списков, в которой были задействованы офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, СБУ и ОБСЕ, длилась с 28 апреля по 12 мая.