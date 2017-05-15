Боевики ОРДЛО затягивают переговоры по освобождению заложников - Олифер

Представители террористических "республик" усомнились в результатах верификации списков содержащихся под стражей в Украине лиц, которых они требуют выдать в обмен на освобождение заложников.

Офис омбудсмена и ОБСЕ повторно проверят верифицированные списки боевиков rss-catalog.net

Представители Украины на переговорах в Минске настаивают на немедленном согласовании списков осужденных лиц, которых можно помиловать и передать боевикам ОРДЛО для. Однако представители группировок "ДНР" и "ЛНР" затягивают ход переговоров, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам очередного заседания Трехсторонней контактной группы.

"Верификация состоялась с 28 апреля по 12 мая, за это время группа проехала более 14 тысяч километров, была в 20 регионах Украины, посетила 37 пенитенциарных заведений. Украинская сторона подчеркнула: процесс верификации лиц, права которых процесуально ограничены, завершен… Представители ОРДЛО высказали сомнение в желании / нежелании отдельных граждан перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса", – написала Олифер на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 15 мая.

По словам пресс-секретаря Кучмы, уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская в качестве жеста доброй воли согласилась повторно проверить эту информацию и передать материалы ОБСЕ для окончательной обработки.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщала, что террористы предлагают обменять 128 заложников на 640 боевиков, которые содержаться под стражей в Украине

Однако около 300 задержанных и осужденных боевиков "ДНР" и "ЛНР" категорически отказываются от перемещения в ОРДЛО. Работа по верификации списков, в которой были задействованы офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, СБУ и ОБСЕ, длилась с 28 апреля по 12 мая.