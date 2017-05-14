В понедельник в Минске продолжатся переговоры об освобождении заложников

Украина готова ознакомить представителей террористических "республик" с результатами верификации лиц, которые содержаться под стражей.
Как сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook 14 мая, украинская сторона готова ознакомить представителей террористических "республик" с результатами верификации лиц, которые содержаться под стражей.
Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщала, что террористы предлагают обменять 128 заложников на 640 боевиков, которые содержаться под стражей в Украине
Однако сотни задержанных и осужденных боевиков "ДНР" и "ЛНР" категорически отказываются от перемещения в ОРДЛО. Работа по верификации списков, в которой были задействованы офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, СБУ и ОБСЕ, длилась с 28 апреля по 12 мая.ZN.UA