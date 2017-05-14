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В понедельник в Минске продолжатся переговоры об освобождении заложников

14 мая в 23:34

Украина готова ознакомить представителей террористических "республик" с результатами верификации лиц, которые содержаться под стражей.

Геращенко1
Геращенко снова летит в Минск
Василий Артюшенко, ZN.UA
Очередная встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, на которой продолжаться переговоры по обмену заложников террористических группировок ОРДЛО на лиц, которые содержаться под стражей в Украине, состоится в понедельник, 15 мая.

Как сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook 14 мая, украинская сторона готова ознакомить представителей террористических "республик" с результатами верификации лиц, которые содержаться под стражей.

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Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщала, что террористы предлагают обменять 128 заложников на 640 боевиков, которые содержаться под стражей в Украине

Однако сотни задержанных и осужденных боевиков "ДНР" и "ЛНР" категорически отказываются от перемещения в ОРДЛО. Работа по верификации списков, в которой были задействованы офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, СБУ и ОБСЕ, длилась с 28 апреля по 12 мая.

По материалам: ZN.UA
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Тэги обмен пленные заложники ОРДЛО Донбасс ОБСЕ Минск
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