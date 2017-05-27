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В Краматорске напали на офис телеканала

27 мая в 23:43

Телеканал неоднократно подвергался нападениям. 

Краматорск офис
На краматорское ТВ напали неизвестные
В Краматорске Донецкой области состоялось нападение на офис филиала ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" "Донецкая региональная дирекция", сообщили на сайте регионального общественного вещателя.
 
На камеры наблюдения попали двое молодых людей, один из которых разбил полустеклянный блок входной двери. Сразу сработала сигнализация, и неизвестные скрылись. На место оперативно прибыла группа охранного подразделения, обслуживающего филиал, и полиция. Сейчас работает следственно-оперативная группа. 
 
 
Офис филиала ОАО "НСТУ" (телеканал "До тебе", радио "Голос Донбасса") находится в самом центре Краматорска, в полсотне метров от здания городского совета и Донецкой областной военно-гражданской администрации. На канале отмечают, что 24 августа 2016 года неизвестный стрелял в окно ньюз-рума "До тебе", когда там находилось более 20 работников. Еще раньше, в январе 2016 года, напротив входа в канал неизвестный в камуфляже оставил гранату. В обоих случаях на месте происшествия работали следственно-оперативные группы, однако до сих пор о результатах расследования информации от правоохранительных органов не поступало.
 
По материалам: РИА Новости Украина
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