В Киеве заместитель начальника управления ГПУ попался на взятке

За три тысячи долларов он обещал потерпевшему по делу помочь наказать виновных.

Высокопоставленный прокурор погорел на взятке СБУ

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокурорами Генеральной прокуратурызаместителя начальника одного из управлений ведомства, сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что задержанный требовал от потерпевшего одного из расследуемых дел три тысячи долларов взятки. За эти деньги он обещал "ускорить" дело путем предоставления органам досудебного расследования указания по активизации следственных действий.

Правонарушителя задержали возле одного из зданий прокуратуры во время получения всей суммы взятки.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Вечером 19 мая Генеральная прокуратура обнародовала информацию о задержании на Сумщине заместителя начальника отдела оперативно-технического управления НАБУ. По информации ZN.UA, задержанный вместе с сообщником требовал у владелицы торговой марки 300 тысяч долларов за закрытие производства об уклонении от уплаты налогов на сумму четыре миллиона гривень, зарегистрированного в Государственной фискальной службе.

При получении 150 тысяч долларов его задержали сотрудники СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

В НАБУ утверждают, что Самковый уволился из Бюро еще в феврале. По данным ряда СМИ, до прихода в НАБУ Самковый длительное время работал в СБУ.