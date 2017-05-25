В Киеве по подозрению в убийстве байкера разыскивают вице-чемпиона мира по борьбе сумо – СМИ

Мотоциклиста расстреляли из автомобиля, мужчина умер до прибытия медиков.

Полиция разыскивает убийцу мотоциклиста Оксана Блищик / Facebook

В Киеве на Харьковском шоссе из автомобиляводителя мотоцикла, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Киев. Харьковское шоссе. Из автомобиля "Сеат Леон" застрелили мотоциклиста. Пилот мото погиб", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Как сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники, вероятным стрелком и главным подозреваемым в убийстве байкера является вице-чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрий Слепченко. В городе объявлен план-перехват.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик, "потерпевший ехал на мотоцикле и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля". Мужчина проехал несколько метров и упал, прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть от огнестрельных ранений.

Напомним, 7 мая в Киеве посетитель супермаркета выстрелил в охранника из огнестрельного оружия, в результате чего тот получил ранение в живот.

Ранее, 25 апреля, на пересечении улиц Вышгородской и Белицкой в результате конфликта один из его участников расстреляли из травматического пистолета трех человек, все пострадавшие были госпитализированы с проникающими ранениями.