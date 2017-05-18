В Киеве для реконструкции путепровода на Шулявке снесут завод "Большевик"

Новый путепровод на Шулявке должны построить за 12 месяцев.
Шулявку реконструируют
kievstreet.net
Градостроительный совет Киева поддержал вариант реконструкции
дорожной развязки возле станции метро "Шулявская", который предусматривает строительство дорожной петли и снос помещений завода "Большевик", соответственное решение принято на заседании градостроительного совета.
Проект представил институт "Киевдормостпроект".
Проект решения предусматривает снос корпуса завода "Большевик" и строительство на его месте петли. Также предусмотрен поворот с улицы Довженко на проспект Победы и второго съезда с путепровода на проспект Победы.
Новый путепровод должен быть построен за 12 месяцев. Его стоимость - 400 миллионов гривень.
27 октября 2016 года власти Киева вернулись к давней идее реконструировать транспортную развязку
на Шулявке на пересечении проспекта Победы и улицы Гетьмана и Довженко, сообщает департамент градостроительства и архитектуры КГГА.
Вот только от разработанного еще в 2010 году институтом "Киевдормостпроект" проекта было решено отказаться (он предполагал снесение 5-го цеха завода "Большевик").
По материалам:
BBC Україна