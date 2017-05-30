"Киевтрансгаз" полностью остановил газоснабжения столичной ТЭЦ-6.
В Киеве опять нет горячей воды
30 мая в Киеве без горячей воды остались три района: Оболонь, Троещина, а также Радужный и Воскресенский массивы в Днепровском районе, сообщает пресс-служба "Киевэнерго" на своей странице в Facebook.
Причиной тому стало остановка компанией "Киевтрансгаз" газоснабжения столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает эти районы горячей водой, а зимой - еще и отоплением.
Основная причина прекращения газоснабжения - накопленные государством и потребителями долги за услуги теплоснабжения.
Задолженность потребителей из города Киева за тепло и горячую воду к 1 мая 2017 года составила 4,2 млрд гривень, говорится в сообщении пресс-службы "Киевэнерго".
По материалам:
ZN.UA