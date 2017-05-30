"Киевтрансгаз" полностью остановил газоснабжения столичной ТЭЦ-6.

В Киеве опять нет горячей воды 30 мая в Киеве без горячей воды остались три района: Оболонь, Троещина, а также Радужный и Воскресенский массивы в Днепровском районе, сообщает пресс-служба "Киевэнерго" на своей странице в Facebook.

Причиной тому стало остановка компанией "Киевтрансгаз" газоснабжения столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает эти районы горячей водой, а зимой - еще и отоплением.

Основная причина прекращения газоснабжения - накопленные государством и потребителями долги за услуги теплоснабжения.