Топ Новости
<
>

В Киеве без горячей воды остались три района

30 мая в 20:56
 "Киевтрансгаз" полностью остановил газоснабжения столичной ТЭЦ-6.
Горячая вода
В Киеве опять нет горячей воды
30 мая в Киеве без горячей воды остались три района: Оболонь, Троещина, а также Радужный и Воскресенский массивы в Днепровском районе, сообщает пресс-служба "Киевэнерго" на своей странице в Facebook.
 
Причиной тому стало остановка компанией "Киевтрансгаз" газоснабжения столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает эти районы горячей водой, а зимой - еще и отоплением.
 
Основная причина прекращения газоснабжения - накопленные государством и потребителями долги за услуги теплоснабжения.
 
 
 
Задолженность потребителей из города Киева за тепло и горячую воду к 1 мая 2017 года составила 4,2 млрд гривень, говорится в сообщении пресс-службы "Киевэнерго".
 
 
 
По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Киев газ причина Киевэнерго тепло вода Воды потребитель государство прекращение услуга пресса
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.39
EUR 29.52
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...