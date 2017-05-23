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Задолженность киевлян за тепло и горячую воду составила 4,2 млрд гривень

23 мая в 23:51
Критическая ситуация сложилась в Деснянском и Святошинском районах.
вода1 ЖКХ1 водоснабжение тарифы
Растут долги киевлян за ЖКХ
kievcity.gov.ua
Задолженность потребителей из города Киева за тепло и горячую воду к 1 мая 2017 года составила 4,2 млрд гривень, говорится в сообщении пресс-службы "Киевэнерго".
 
"Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" имеют население и жилищно-эксплуатационные организации столицы - 1,7 млрд гривень и 846,7 млн гривень соответственно", - указано в опубликованном сообщении.
 
Критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сложилась в Деснянском (221,2 млн грн) и Святошинском (209,9 млн грн) районах.
 
В 2015 году уровень оплаты населением отопления и горячей воды составил 87% и 89% соответственно, в 2016 году - 69% и 86% соответственно.
 
 
Долги украинцев по оплате за природный газ с начала года по 31 марта 2017 года выросли на 16,7% - до 7,117 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики.
По материалам: ZN.UA
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