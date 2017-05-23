Задолженность киевлян за тепло и горячую воду составила 4,2 млрд гривень

Критическая ситуация сложилась в Деснянском и Святошинском районах.

Растут долги киевлян за ЖКХ kievcity.gov.ua

Задолженность потребителей из города Киева за тепло и горячую воду к 1 мая 2017 года составила 4,2 млрд гривень, говорится в сообщении пресс-службы "Киевэнерго".

"Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" имеют население и жилищно-эксплуатационные организации столицы - 1,7 млрд гривень и 846,7 млн гривень соответственно", - указано в опубликованном сообщении.

Критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сложилась в Деснянском (221,2 млн грн) и Святошинском (209,9 млн грн) районах.

В 2015 году уровень оплаты населением отопления и горячей воды составил 87% и 89% соответственно, в 2016 году - 69% и 86% соответственно.