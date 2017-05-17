В Харькове радикалы напали на акцию ЛГБТ-сообщества

Пострадало два полицейских.

В Харькове правые активисты напали на акцию ЛГБТ-сообщества , сообщило ГУ Нацполиции в Харьковской области на своей странице в Facebook.

По данным полиции, у Дворца бракосочетания собрались представители ЛГБТ-сообщества для проведения акции. Она была заявлена заранее.

В 18:00 группа лиц - около 30 граждан, которые прятали свои лица, пыталась помешать проведению акции, нецензурно выражались и угрожали ее участникам.

"Патрульные полицейские, охранявшие порядок, предупредили о недопустимости таких действий и призвали их прекратить. В случае невыполнения - применить в отношении нарушителей соответствующие меры реагирования. Это молодых не остановило и они начали бросать в участников мероприятия и патрульных яйца и зеленку. Патрульные пытались урегулировать ситуацию. Вследствие потасовки двое полицейских пострадали", - сообщили в полиции.

Патрульные доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Врачи предварительно диагностировали у них ушибы теменной области головы. Сейчас состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

В Шевченковский отдел полиции доставили четырех участников конфликта. Сейчас лица правонарушителей устанавливаются.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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