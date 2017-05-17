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В Харькове радикалы напали на акцию ЛГБТ-сообщества

17 мая в 21:31
Пострадало два полицейских. 
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Харьков нападение ЛГБТ < >
В Харькове правые активисты напали на акцию ЛГБТ-сообщества, сообщило ГУ Нацполиции в Харьковской области на своей странице в Facebook.
 
По данным полиции, у Дворца бракосочетания собрались представители ЛГБТ-сообщества для проведения акции. Она была заявлена заранее. 
 
В 18:00 группа лиц - около 30 граждан, которые прятали свои лица, пыталась помешать проведению акции, нецензурно выражались и угрожали ее участникам.
 
"Патрульные полицейские, охранявшие порядок, предупредили о недопустимости таких действий и призвали их прекратить. В случае невыполнения - применить в отношении нарушителей соответствующие меры реагирования. Это молодых не остановило и они начали бросать в участников мероприятия и патрульных яйца и зеленку. Патрульные пытались урегулировать ситуацию. Вследствие потасовки двое полицейских пострадали", - сообщили в полиции. 
 
Патрульные доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Врачи предварительно диагностировали у них ушибы теменной области головы. Сейчас состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.
 
В Шевченковский отдел полиции доставили четырех участников конфликта. Сейчас лица правонарушителей устанавливаются.
 
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
 
 
 
Ранее западные дипломаты высказали обеспокоенность безопасностью ЛГБТИ-сообщества в Украине.
 
Представитель организации KyivPride Зорян Кись заявил, что Марш равенства в этом году пройдет по главной улице столицы. "Мы с Нацполицией пришли к компромиссу, что марш будет проходить на Крещатике", - сказал он.
 
Тэги полиция патруль права участок Харьков ЛГБТ-сообщество пытки Украина акции марш органы
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