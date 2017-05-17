Западные дипломаты обеспокоены безопасностью ЛГБТИ-сообщества в Украине

Несколько дипломатических представительств в Киеве вывесят радужный флаг, чтобы отметить Международный день противодействия гомофобии и трансфобии.

Украинцев призвали уважать право на мирные собрания и право на свободу от дискриминации Ольга Кононенко, ZN.UA

Представительство ЕС в Украине обнародовало совместное заявление послов Австрии, Бельгии, Канады, Дании, Европейского Союза, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.

"После некоторых инцидентов с проявлениями насилия в прошлом международное сообщество продолжает выражать обеспокоенность относительно безопасности ЛГБТИ-граждан (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсекс-людей), их друзей, семей и всех, кто поддерживает толерантность и равенство в Украине", - говорится в заявлении.

Как напомнили дипломаты, тема нынешнего Марша равенства, который планируется на 18 июня 2017 года в Киеве – "Страна для всех!".

"После мирного проведения мероприятий прошлогоднего КиевПрайда и нынешнего песенного конкурса Евровидение, лозунгом которого было "Уважать разнообразие", мы призываем всех воспользоваться этим успешным опытом и продолжить поддержку равенства в Украине. Мы совместно призываем полицию и городскую власть поддержать и защитить право ЛГБТИ и тех, кто их поддерживает, на проведение Марша равенства", - отметили послы.

Дипломатическое сообщество планирует наблюдать за маршем и присоединиться к нему, что будет отражать приверженность делу продвижения прав человека и равенства, говорится в заявлении.

В знак солидарности с ЛГБТИ-сообществом и ценностями разнообразия, 17 мая несколько дипломатических представительств в Киеве вывесят радужный флаг, чтобы отметить Международный день противодействия гомофобии и трансфобии.

Ранее представитель организации KyivPride Зорян Кись заявил, что Марш равенства в этом году пройдет по главной улице столицы. "Мы с Нацполицией пришли к компромиссу, что марш будет проходить на Крещатике", - сказал он.

По данным опроса Центра Разумкова, среди тех групп, с представителями которых респонденты не хотели бы жить по соседству, жители Украины чаще всего упоминали наркоманов (94% не хотели бы жить с ними по соседству), алкоголиков (82%), гомосексуалов (67%), людей, больных СПИДом (43%).