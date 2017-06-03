В Бразилии из-за оползней погибли 12 человек

Власти эвакуировали 70 тысяч человек.
Оползень привел к жертвам
NASA
В двух штатах на северо-востоке Бразилии в результате оползней
погибли 12 человек, по меньшей мере, 70 тыс. человек эвакуированы, сообщает Associated Press
.
Штат Пернамбуку объявил чрезвычайное положение в 31 городе. Около 46 тыс. человек покинули свои дома и остаются либо с родственниками и друзьями, либо в приютах в церквях, школах и других общественных зданиях.
Власти в соседнем штате Алагоас также объявили о чрезвычайном положении. Около 24 тыс. человек в 27 городах должны были покинуть свои дома.
На Шри-Ланке сезон муссонных дождей вызвал наводнения и оползни, самые страшные за 14 лет.
По материалам:
Associated Press