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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Власти эвакуировали 70 тысяч человек.

Оползень привел к жертвам NASA оползней погибли 12 человек, по меньшей мере, 70 тыс. человек эвакуированы, сообщает В двух штатах на северо-востоке Бразилии в результатепогибли 12 человек, по меньшей мере, 70 тыс. человек эвакуированы, сообщает Associated Press

Штат Пернамбуку объявил чрезвычайное положение в 31 городе. Около 46 тыс. человек покинули свои дома и остаются либо с родственниками и друзьями, либо в приютах в церквях, школах и других общественных зданиях.

Власти в соседнем штате Алагоас также объявили о чрезвычайном положении. Около 24 тыс. человек в 27 городах должны были покинуть свои дома.