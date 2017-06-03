Топ Новости
<
>

В Бразилии из-за оползней погибли 12 человек

3 июня в 01:21
Власти эвакуировали 70 тысяч человек. 
Оползень Марс
Оползень привел к жертвам
NASA
В двух штатах на северо-востоке Бразилии в результате оползней погибли 12 человек, по меньшей мере, 70 тыс. человек эвакуированы, сообщает Associated Press
 
Штат Пернамбуку объявил чрезвычайное положение в 31 городе. Около 46 тыс. человек покинули свои дома и остаются либо с родственниками и друзьями, либо в приютах в церквях, школах и других общественных зданиях.
 
Власти в соседнем штате Алагоас также объявили о чрезвычайном положении. Около 24 тыс. человек в 27 городах должны были покинуть свои дома.
 
 
На Шри-Ланке сезон муссонных дождей вызвал наводнения и оползни, самые страшные за 14 лет. 
 
По материалам: Associated Press
Читайте также
Тэги человек оползень Бразилия дом чрезвычайное город погибли власть эвакуация соседи Шри-Ланка сезон
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...