В АП признали невозможность полностью заблокировать российские соцсети

Использование VPN и TOR уже ограничивает возможность сбора данных российскими спецслужбами.

Действительно, ничего на 100% запретить невозможно - Шимкив Facebook/Dmytro Shymkiv

Заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив подтвердил, что на абсолютно полностью заблокировать российские социальные сети невозможно, однако необходимо уменьшить их украинскую аудиторию, что ограничит возможность сбора данных российскими спецслужбами.

"Я думаю, что СБУ и СНБО значительно больше могут рассказать о том, как сформирован батальон "Сомали", как использовалась "ВКонтакте" для пропаганды всех событий, которые происходили в Крыму...СБУ имело довольно много документов, и это обсуждалось. Если говорить о социальных сетях – вот мы имеем конкретный факт использования социальных сетей с целью психоанализа, психомоделирования", - сказал он во время круглого стола в "Украинском институте будущего" в Киеве, сообщает "УНИАН".

"Три месяца назад действительно были разные совещания, обсуждалось, что можно, что нельзя. Я был приятно удивлен тому, что указ появился. По технологичности – мы должны понять одну простую вещь: действительно, ничего на 100% запретить невозможно, и это факт, который всем известен", - подчеркнул заместитель главы АП.

"Системы блокировки существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns, тоже очень просто и примитивно... есть вопросы анализа трафика – это уже сложнее. Далее управление пакетами, когда начинается обсуждение пакетного анализа, здесь появляются все эти тезисы про миллионы и миллиарды. Пакетный анализ действительно сложный, но поверьте, мы можем сегодня отсечь 60% аудитории "ВКонтакте" с помощью url, dns и управления трафиком", - заявил Шимкив.

Он также отметил, что использование VPN и TOR уже ограничивает возможность сбора данных российскими спецслужбами.

"Для нас важно уменьшение объема аудитории", - подытожил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании,в числе которых - компания "1С".

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".