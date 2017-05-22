В АП признали невозможность полностью заблокировать российские соцсети

Использование VPN и TOR уже ограничивает возможность сбора данных российскими спецслужбами.
"Я думаю, что СБУ и СНБО значительно больше могут рассказать о том, как сформирован батальон "Сомали", как использовалась "ВКонтакте" для пропаганды всех событий, которые происходили в Крыму...СБУ имело довольно много документов, и это обсуждалось. Если говорить о социальных сетях – вот мы имеем конкретный факт использования социальных сетей с целью психоанализа, психомоделирования", - сказал он во время круглого стола в "Украинском институте будущего" в Киеве, сообщает "УНИАН".
"Три месяца назад действительно были разные совещания, обсуждалось, что можно, что нельзя. Я был приятно удивлен тому, что указ появился. По технологичности – мы должны понять одну простую вещь: действительно, ничего на 100% запретить невозможно, и это факт, который всем известен", - подчеркнул заместитель главы АП.
"Системы блокировки существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns, тоже очень просто и примитивно... есть вопросы анализа трафика – это уже сложнее. Далее управление пакетами, когда начинается обсуждение пакетного анализа, здесь появляются все эти тезисы про миллионы и миллиарды. Пакетный анализ действительно сложный, но поверьте, мы можем сегодня отсечь 60% аудитории "ВКонтакте" с помощью url, dns и управления трафиком", - заявил Шимкив.
Он также отметил, что использование VPN и TOR уже ограничивает возможность сбора данных российскими спецслужбами.
"Для нас важно уменьшение объема аудитории", - подытожил он.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании,в числе которых - компания "1С".
Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".
УНИАН