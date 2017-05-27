В 2016 году подконтрольные Киеву предприятия в ОРДЛО уплатили в бюджет 6,3 млрд грн налогов

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Еще 1,4 млрд грн уплатили предприятия, которые находятся на линии соприкосновения.

Стало известно, сколько средств в бюджет в прошлом году уплатили украинские предприятия в ОРДЛО

по данным государственной фискальной службы, в 2016 году предприятия из оккупированных районов Донбасса заплатили в бюджет Украины налогов и ЕСВ на 6,3 млрд грн. Об этом в своем материале дляпишет народный депутат Украины Виктория Войцицкая.

По ее словам, в феврале нынешнего года советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что за 2015 г. предприятия, которые зарегистрированы в Украине и находятся на территории ОРДЛО, заплатили в бюджет Украины почти 20 млрд грн. За 2016 г. — 31,7 млрд грн.

"Какова же реальность? Согласно данным Государственной фискальной службы, предоставленным в ответ на запрос, предприятия из оккупированных районов Донбасса в 2016 г. заплатили Украине налогов и ЕСВ на 6,3 млрд грн. Еще 1,4 млрд грн уплатили предприятия, находящиеся на линии столкновения. Однако для них существуют более актуальные угрозы, чем прекращение железнодорожного сообщения и пр", – указывает Войцицкая.

Напомним, 15 марта, СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения в Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом президента Украины.

Подробнее о плюсах и минусах сотрудничества Украины с оккупированными территориями Востока Украины читайте в материале Виктории Войцицкой "Во что нам обходится сотрудничество с террористами" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".