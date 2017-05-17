В ОРДЛО снова ищут "украинскую агентуру" - ИС

"Чиновников администраций" террористов усиленно проверяют подконтрольные российским кураторам "спецслужбы Л-ДНР".

В ОРДЛО снова усиленно ищут "контактировавших с украинскими спецслужбами" ДАН

Сотрудники "МГБ" террористических организаций "Л-ДНР" получили от своих кураторов из ФСБ России негласное указание проверить руководящий состав "администраций" террористов на предмет "степени поддержания связей с представителями украинских правящих кругов", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Данные проверки включают в себя проверку поездок "чиновников" на подконтрольные Украине территории и наличия у них украинских документов, а также наличия возможного бизнеса в Украине.

В ФСБ РФ уверены в том, что данные категории "госслужащих" особо склонны к вербовке "украинскими спецслужбами".

Напомним, в преддверии празднования Дня Победы 9 мая, пропагандисты террористической организации "ДНР" сообщили о проникновении на оккупированную территорию Донецкой области "десятков украинских ДРГ", якобы вооруженных гранатометами. А руководство так называемого "МГБ ДНР" распорядилось усилить "контрдиверсионные меры".