В ОРДЛО снова ищут "украинскую агентуру" - ИС

"Чиновников администраций" террористов усиленно проверяют подконтрольные российским кураторам "спецслужбы Л-ДНР".
Данные проверки включают в себя проверку поездок "чиновников" на подконтрольные Украине территории и наличия у них украинских документов, а также наличия возможного бизнеса в Украине.
В ФСБ РФ уверены в том, что данные категории "госслужащих" особо склонны к вербовке "украинскими спецслужбами".
Напомним, в преддверии празднования Дня Победы 9 мая, пропагандисты террористической организации "ДНР" сообщили о проникновении на оккупированную территорию Донецкой области "десятков украинских ДРГ", якобы вооруженных гранатометами. А руководство так называемого "МГБ ДНР" распорядилось усилить "контрдиверсионные меры".ZN.UA