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В ОРДЛО снова ищут "украинскую агентуру" - ИС

17 мая в 10:41

"Чиновников администраций" террористов усиленно проверяют подконтрольные российским кураторам "спецслужбы Л-ДНР".

блокпост боевики Александровка
В ОРДЛО снова усиленно ищут "контактировавших с украинскими спецслужбами"
ДАН
Сотрудники "МГБ" террористических организаций "Л-ДНР" получили от своих кураторов из ФСБ России негласное указание проверить руководящий состав "администраций" террористов на предмет "степени поддержания связей с представителями украинских правящих кругов", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Данные проверки включают в себя проверку поездок "чиновников" на подконтрольные Украине территории и наличия у них украинских документов, а также наличия возможного бизнеса в Украине.

В ФСБ РФ уверены в том, что данные категории "госслужащих" особо склонны к вербовке "украинскими спецслужбами".

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Напомним, в преддверии празднования Дня Победы 9 мая, пропагандисты террористической организации "ДНР" сообщили о проникновении на оккупированную территорию Донецкой области "десятков украинских ДРГ", якобы вооруженных гранатометами. А руководство так называемого "МГБ ДНР" распорядилось усилить "контрдиверсионные меры".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина проверка ДНР ФСБ спецслужбы чиновники администрация Россия
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