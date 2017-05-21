В 2014-2016 гг родители вложили в украинские школы около 1 млрд грн

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Неофициальная доля поступлений неизвестна.

Злоупотреблений с родительскими деньгами в школах меньше не стало kievcity.gov.ua

По оценкам общественной организации "Родители SOS", за три года (2014–2016 гг.) родители вложили в школы Украины около миллиарда гривен. Об этом в своей статье дляпишет Оксана Онищенко.

"Это только то, что прошло через бухгалтерию учебных заведений и было учтено. Сколько средств вообще родители принесли в школу — представить невозможно. Охрана, ремонты — это обычно проходит "мимо кассы", а суммы не маленькие. Тогда как от государства учебные заведения получили за три года 2,3 млрд грн", — цитирует автор сопредседателя ОО "Родители SOS" Елену Бондаренко.

Онищенко отмечает, что зачастую, фондами, в которых есть злоупотребления, руководят не директора школ, а их родственники, друзья или "свои" родители.

"Что происходит с благотворительными взносами в школах, где не созданы благотворительные фонды, т.е. родительские деньги циркулируют неофициально, — и говорить нечего. Чтобы представить масштабы этого бедствия, достаточно вспомнить историю одной столичной гимназии, где на родительском собрании директор объявила родителям, что исчезли 170 тыс. грн родительских денег. Только представьте — просто исчезли бесследно. Кстати, хранились эти благотворительные взносы в обычной коробке от обуви в кабинете завхоза. Родители тогда обратились в правоохранительные органы, следствие длится уже почти три года", - пишет автор.

Подробнее о махинациях с родительскими деньгами читайте в статье Оксаны Онищенко "Капкан в кошельке. Как защитить родительские благотворительные взносы от злоупотреблений" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".