Украинский теплоход ушел в РФ по указанию нового собственника

"Генерала Ватутина" официально сняли из украинского реестра судов.

Стало известно, почему "Генерал Ватутин" ушел из Украины

Украинский теплоход "" идет в Ростовский порт по указанию нового собственника, сообщил "Стране" президент круизной компании "Червона рута", бывший арендатор судна Юрий Соколов.

По его словам, "Червона рута" была арендатором судна, а владельцем являлась дочка одной кипрской компании.

"Дочка вернула инвестицию материнской компании. В 2002 году корабль заводился на территорию Украины как инвестиция. После трех с половиной лет бездействия инвестор решил вывести корабль и продать или передать, это уже его дело. Все ждали лучших времен. К сожалению, они не наступили", - рассказал Соколов.

Также президент "Червоной руты" отметил, что две недели назад судно официально сняли из украинского реестра. Новый собственник получил новые документы и поднял флаг Белиза.

По словам Соколова, теплоход стоял без туристов с октября 2013 года.

6 июня СМИ сообщили, что украинский круизный лайнер вместо Одессы отправился в Россию. 1 июня судно вышло из Киева в так называемый "горящий круиз", но не заходя в очередной порт круиза – Одессу, "Генерал Ватутин" отправился из Херсона прямиком в Измаил, после чего совершил переход в Вилково.