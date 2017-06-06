Украинский круизный лайнер вместо Одессы отправился в Россию – СМИ

В круизной компании "Червона Рута", которая организовывает туры на лайнере, журналистам заявили, что не владеют информацией о передвижениях судна
Как сообщает одесское издание "Думская", 1 июня судно вышло из Киева в так называемый "горящий круиз", но не заходя в очередной порт круиза – Одессу, "Генерал Ватутин" отправился из Херсона прямиком в Измаил, после чего совершил переход в Вилково.
5 июня, в 5 часов утра, лайнер вышел из Вилкова и неожиданно взял курс на Крым. Минувшую ночь он провел возле южного берега полуострова, а сегодня возобновил движение.
В круизной компании "Червона Рута", которая организовывает туры на "Ватутине", журналистам "Думской" заявили, что не владеют информацией о передвижениях судна.
В марте сообщалось, что нигерийские пираты освободили трех украинских моряков, которые были захвачены вместе с танкером Gaz Providence в акватории Гвинейского залива,ZN.UA