Украинский круизный лайнер вместо Одессы отправился в Россию – СМИ

В круизной компании "Червона Рута", которая организовывает туры на лайнере, журналистам заявили, что не владеют информацией о передвижениях судна

"Генерал Ватутин" сбился с курса

Украинский круизный лайнер типа река-море "" по неизвестным причинам изменил курс и отправился в российский Ростов-на-Дону.

Как сообщает одесское издание "Думская", 1 июня судно вышло из Киева в так называемый "горящий круиз", но не заходя в очередной порт круиза – Одессу, "Генерал Ватутин" отправился из Херсона прямиком в Измаил, после чего совершил переход в Вилково.

5 июня, в 5 часов утра, лайнер вышел из Вилкова и неожиданно взял курс на Крым. Минувшую ночь он провел возле южного берега полуострова, а сегодня возобновил движение.

В круизной компании "Червона Рута", которая организовывает туры на "Ватутине", журналистам "Думской" заявили, что не владеют информацией о передвижениях судна.

В марте сообщалось, что нигерийские пираты освободили трех украинских моряков, которые были захвачены вместе с танкером Gaz Providence в акватории Гвинейского залива,