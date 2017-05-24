Украинцы против публичной демонстрации власть имущими своей религиозности

Две трети украинцев считают себя православными. Но выступают против демонстративной религиозности политиков.

Украинцы против публичной религиозности политиков Сайт президента Украины

Общественные оценки публичной демонстрации власть имущими своей религиозности становятся все более негативными, свидетельствуют данные опроса

Если в 2010 году положительное отношение к такой демонстрации показали 21% опрошенных, в 2016 году – 16%, то в 2017 году – лишь 13%.

При этом негативное отношение возросло с 40% до 47%.

При этом негативное отношение отметили половина или относительное большинство опрошенных во всех регионах Украины: на Западе, в Центре и Юге – 45-47%, на Востоке – 50%.

Центр Разумкова

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова 3-9 марта 2017 года во всех регионах Украины кроме оккупированных территорий. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, в 2017 году впервые с начала мониторинга число сторонников УПЦ (Киевский патриархат) вдвое превысило число верных УПЦ Московского патриархата: 27% против 12% среди всех опрошенных; среди тех, кто отнес себя к последователям православия, – 39% против 17%.