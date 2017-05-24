Украинцы против публичной демонстрации власть имущими своей религиозности

Две трети украинцев считают себя православными. Но выступают против демонстративной религиозности политиков.
Если в 2010 году положительное отношение к такой демонстрации показали 21% опрошенных, в 2016 году – 16%, то в 2017 году – лишь 13%.
При этом негативное отношение возросло с 40% до 47%.
При этом негативное отношение отметили половина или относительное большинство опрошенных во всех регионах Украины: на Западе, в Центре и Юге – 45-47%, на Востоке – 50%.
Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова 3-9 марта 2017 года во всех регионах Украины кроме оккупированных территорий. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, в 2017 году впервые с начала мониторинга число сторонников УПЦ (Киевский патриархат) вдвое превысило число верных УПЦ Московского патриархата: 27% против 12% среди всех опрошенных; среди тех, кто отнес себя к последователям православия, – 39% против 17%.ZN.UA