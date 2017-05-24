Украинцы доверяют папе римскому в 2,5 раза больше, чем московскому патриарху

Среди церковных иерархов самым высоким доверием украинцев пользуются папа римский и киевский патриарх. Гундяева не любят.

Украинцы очень не любят Гундяева Сайт РПЦ

Предстоятелю Украинской православной церкви (Киевский патриархат)доверяют 35,9% украинцев, не доверяют – 15,9%, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Митрополиту Онуфрию (УПЦ МП) доверяют 30,9%, не доверяют – 17,9%; главе Украинской греко-католической церкви Святославу доверяют 23,8%, не доверяют 12,2%; митрополиту Макарию (УАПЦ) доверяют 21,5%, не доверяют - 13,4% опрошенных.

Лидером антипатий остается московский патриарх Кирилл Гундяев, которому доверяют 14,8% респондентов, не доверяют – 42,0%.

В этом году социологи Центра Разумкова впервые включили в список папу римского Франциска. В результате уровень доверия к понтифику превысил показатели для всех других церковных иерархов. Ему доверяют 37,7% украинцев, не доверяют – 12,7%.

Центр Разумкова

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова 3-9 марта 2017 года во всех регионах Украины кроме оккупированных территорий. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, в 2017 году впервые с начала мониторинга число сторонников УПЦ (Киевский патриархат) вдвое превысило число верных УПЦ Московского патриархата: 27% против 12% среди всех опрошенных; среди тех, кто отнес себя к последователям православия, – 39% против 17%.