У Киевского патриархата в Украине вдвое больше сторонников, чем у Московского

Исследование Центра Разумкова впервые показало двукратное численное превосходство одних православных над другими.

Паства УПЦ Московского патриархата в Украине сократилась до 12% Сайт президента Украины

Две трети граждан Украины (68,2%) считают себя, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

К римско-католической церкви принадлежат 1,0% украинцев, к Украинской греко-католической – 7,8%, протестантами себя считают 0,8%, исповедуют иудаизм 1,3%, ислам – 0,2%, буддизм –0,1%, индуизм – 0,1%, язычество – около 0%, просто христианами себя считают 7,0%, другие религии исповедуют 0,4%, не относят себя ни к каким религиозным вероисповеданиям – 12,6%, отказались отвечать 0,6% респондентов.

Центр Разумкова

Как отмечают, социологи, впервые с начала мониторинга число сторонников УПЦ (Киевский патриархат) вдвое превысило число верных УПЦ Московского патриархата: 27% против 12% среди всех опрошенных; среди тех, кто отнес себя к последователям православия, – 39% против 17%. В 2016 году соотношение было 25% против 15% и 38% против 23%.

Кроме того, среди православных 1,1% считают себя верующими Украинской автокефальной православной церкви, 24,3% - просто православными, 0,8% затрудняются с ответом.

Центр Разумкова

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 3-9 марта 2017 года во всех регионах Украины кроме оккупированных территорий. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В июне 2016 года Верховная Рада обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Рада просит патриарха признать недействительным томос 1686 года о переподчинении Киевской митрополии Москве, поскольку он был принят с нарушением священных канонов Православной церкви.