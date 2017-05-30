Украинцы назвали главные проблемы страны

Важность такой проблемы, как повышение тарифов на коммунальные услуги, снизилась с 70% до 45%.

Война с Россией в Донбассе остается важнейшей проблемой для граждан Украины Facebook/Міністерство оборони України

В мае 2017 года более половины украинцев (53%) считают военный конфликт на Востоке страны важнейшей проблемой, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Почти половину (45-47%) респондентов беспокоят низкий уровень зарплаты или пенсии и повышение тарифов на коммунальные услуги.

Более трети (37%) считают важной проблемой повышение цен на основные товары, инфляцию.

Для четверти опрошенных (23-25%) считают важными взяточничество и коррупцию во власти и безработицу.

За последние два года повысилась важность таких проблем, как низкий уровень зарплаты / пенсии, повышение цен на основные товары, а также взяточничество и коррупция в центральной власти. При этом существенно снизилась важность такой проблемы, как повышение тарифов на коммунальные услуги (с 70% до 45%).

Если жителей Запада относительно больше беспокоит военный конфликт на Донбассе и коррупция в центральной власти, то жителей Юга и Востока - низкий уровень зарплат и пенсий, рост цен и тарифов на коммунальные услуги.

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-20 мая 2017 года среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", три четверти (76%) украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 13% - в правильном, каждый десятый не определился с ответом.