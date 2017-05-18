Действия президента Украины полностью поддерживают 4,4% граждан

Уровень поддержки действий властных структур в Украине остается крайне низким.

Украинцы этой власти не доверяют Сайт президента Украины

Действияполностью поддерживают 4,4% граждан, поддерживают отдельные действия – 39,1%, не поддерживают вообще – 51,7%, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Действия правительства полностью поддерживают 2,4% респондентов, частично - 29%, не поддерживают 61,9%.

Действия премьер-министра полностью поддержат 3,9% опрошенных, 31,3% - поддерживают отдельные действия, 57,9% - поддерживают, Верховной Рады Украины − соответственно 1,9%, 25,2%, 67,5%, председателя Верховной Рады Украины – соответственно 2,7%, 25,1%, 62%, Национального банка Украины− 2,3%, 17,3%, 67,3%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 апреля 2017 года 2018 среди респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, в случае досрочных президентских выборов в первом туре больше всего голосов получили бы действующий президент Украины Петр Порошенко (10,3%) и лидер парламентской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко(9,5%).