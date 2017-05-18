Президенту Украины доверяют 22% граждан, правительству – 13%, Раде – 9%

Уровень доверия к властным структурам в Украине крайне низок и находится немного выше уровня доверия к средствам массовой информации России.

Стало известно, сколько украинцев доверяют власти Сайт президента Украины

Президенту Украины доверяют 22% граждан, не доверяют – 71,9%, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Правительству доверяют 12,8%, не доверяют - 81,9%, Национальному банку – соответственно 11,7% и 81,5%, Верховной Раде – соответственно 9% и 86,6%, прокуратуре – соответственно 9,5% и 83,3%, судам – соответственно 7% и 86,6%.

Национальному антикоррупционному бюро Украины доверяют 21,3% опрошенных, не доверяют – 64,8%.

Доверие к государственному аппарату (чиновникам) выразили 7,9% опрошенных, не доверяют – 87%.

Крайне низкий уровень доверия имеют также политические партии (соответственно 8,6% и 83,5%), коммерческие банки (соответственно 10,4% и 83,9%), средства массовой информации России (соответственно 3,4% и 85,2%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 апреля 2017 года 2018 среди респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, в случае досрочных президентских выборов в первом туре больше всего голосов получили бы действующий президент Украины Петр Порошенко (10,3%) и лидер парламентской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко(9,5%).