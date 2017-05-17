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В Раде заблокировали попытку Шуфрича вернуть в Украину Лолиту Милявскую

17 мая в 18:49

Шуфрич предложил разрешить Лолите Милявской приезжать в Украину. Не нашел поддержки среди народных депутатов.

Нефтор Шуфрич
Шуфрич предпринял неудачную попытку вернуть в Украину Лолиту Милявскую
partyofregions.ua
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны единогласно отклонил проект постановления "Об обращении к СБУ относительно отмены решения о запрете въезда на территорию Украины гражданки РФ Лолиты Марковны Милявской сроком на три года" (№6408).

"Попытка г-на Шуфрича протащить в Украину Лолиту Милявскую провалилась", - сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Лолиту, может быть, кому-то и жалко. Но суть в том, что если в Украине проживают твои родственники, то надо как минимум включать мозги, прежде чем гадить на голову Украине. Тут уже было решать самой Лолите - заработать пару долларов в оккупированном Крыму, или остаться "въездной" в Украину. Она свой выбор сделала, с чем ее (и Шуфрича) поздравляем", - добавил Тымчук.

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Напомним, что Лолите Милявской запретили въезд в Украину в течение трех лет за поездки в оккупированной российской армией Крым.

В апреле Лолита Милявская была замечена среди пассажиров поезда "Москва-Киев", который остановился в пункте пропуска "Конотоп" для проведения процедуры оформления пассажиров. Певицу сняли с поезда и отправили назад на Россию.

По материалам: ZN.UA
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