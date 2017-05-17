В Раде заблокировали попытку Шуфрича вернуть в Украину Лолиту Милявскую

Шуфрич предложил разрешить Лолите Милявской приезжать в Украину. Не нашел поддержки среди народных депутатов.

Шуфрич предпринял неудачную попытку вернуть в Украину Лолиту Милявскую partyofregions.ua

Комитетпо вопросам нацбезопасности и обороны единогласно отклонил проект постановления "Об обращении к СБУ относительно отмены решения о запрете въезда на территорию Украины гражданки РФ Лолиты Марковны Милявской сроком на три года" (№ 6408 ).

"Попытка г-на Шуфрича протащить в Украину Лолиту Милявскую провалилась", - сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Лолиту, может быть, кому-то и жалко. Но суть в том, что если в Украине проживают твои родственники, то надо как минимум включать мозги, прежде чем гадить на голову Украине. Тут уже было решать самой Лолите - заработать пару долларов в оккупированном Крыму, или остаться "въездной" в Украину. Она свой выбор сделала, с чем ее (и Шуфрича) поздравляем", - добавил Тымчук.

Напомним, что Лолите Милявской запретили въезд в Украину в течение трех лет за поездки в оккупированной российской армией Крым.

В апреле Лолита Милявская была замечена среди пассажиров поезда "Москва-Киев", который остановился в пункте пропуска "Конотоп" для проведения процедуры оформления пассажиров. Певицу сняли с поезда и отправили назад на Россию.