Президентский рейтинг любого из украинских политиков не превышает 10%

Президентские выборы в Украине должны пройти в 2019 году. Социологи регулярно измеряют настроения в обществе.

Стало известно, сколько украинцев будут голосовать за Тимошенко, Ляшко или Рабиновича kmu.gov.ua

В случаев первом туре больше всего голосов получили бы действующий президент Украины(10,3%) и лидер парламентской партии "Батькивщина"(9,5%), свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, близки к ним Анатолий Гриценко (8,9%), Вадим Рабинович (8,1%) и Олег Ляшко (7,8%).

Если бы в следующее воскресенье проходили выборы президента Украины, то за кого бы вы проголосовали (данные в процентах)?

Среди всех опрошенных Среди тех, кто намерен принять участие в выборах Петр Порошенко 7,4 10,3 Юлия Тимошенко 6,5 9,5 Анатолий Гриценко 5,4 8,9 Вадим Рабинович 6 8,1 Олег Ляшко 6,3 7,8 Юрий Бойко 4,2 5,8 Андрей Садовый 3,2 4,4 Владимир Гройсман 2,5 3,4 Олег Тягнибок 2 2,9 Надежда Савченко 1,8 2,4 Дмитрий Ярош 1,5 2,1 Виталий Кличко 1,7 1,9 Арсений Яценюк 1,5 1,8 Петр Симоненко 0,9 1 Другой политик 10 12,8 Не участвовал бы в выборах 20,4 - Затрудняюсь ответить 18,7 17

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 апреля 2017 года 2018 среди респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Внеочередные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014 года. Победителем уже в первом туре стал Петр Порошенко, за которого проголосовали 54,7% избирателей, Юлия Тимошенко получила 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%, Ольга Богомолец - 1,91%, Петр Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитрий Ярош - 0,70%. Остальные кандидаты набрали менее 0,5% избирателей.

Следующие президентские выборы должны состояться в 2019 году.