Президентский рейтинг любого из украинских политиков не превышает 10%

Президентские выборы в Украине должны пройти в 2019 году. Социологи регулярно измеряют настроения в обществе.
По данным опроса, близки к ним Анатолий Гриценко (8,9%), Вадим Рабинович (8,1%) и Олег Ляшко (7,8%).
Если бы в следующее воскресенье проходили выборы президента Украины, то за кого бы вы проголосовали (данные в процентах)?
|
Среди всех опрошенных
|
Среди тех, кто намерен принять участие в выборах
|
Петр Порошенко
|
7,4
|
10,3
|
Юлия Тимошенко
|
6,5
|
9,5
|
Анатолий Гриценко
|
5,4
|
8,9
|
Вадим Рабинович
|
6
|
8,1
|
Олег Ляшко
|
6,3
|
7,8
|
Юрий Бойко
|
4,2
|
5,8
|
Андрей Садовый
|
3,2
|
4,4
|
Владимир Гройсман
|
2,5
|
3,4
|
Олег Тягнибок
|
2
|
2,9
|
Надежда Савченко
|
1,8
|
2,4
|
Дмитрий Ярош
|
1,5
|
2,1
|
Виталий Кличко
|
1,7
|
1,9
|
Арсений Яценюк
|
1,5
|
1,8
|
Петр Симоненко
|
0,9
|
1
|
Другой политик
|
10
|
12,8
|
Не участвовал бы в выборах
|
20,4
|
-
|
Затрудняюсь ответить
|
18,7
|
17
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 апреля 2017 года 2018 среди респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Внеочередные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014 года. Победителем уже в первом туре стал Петр Порошенко, за которого проголосовали 54,7% избирателей, Юлия Тимошенко получила 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%, Ольга Богомолец - 1,91%, Петр Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитрий Ярош - 0,70%. Остальные кандидаты набрали менее 0,5% избирателей.
Следующие президентские выборы должны состояться в 2019 году.