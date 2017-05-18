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Президентский рейтинг любого из украинских политиков не превышает 10%

18 мая в 13:38

Президентские выборы в Украине должны пройти в 2019 году. Социологи регулярно измеряют настроения в обществе.

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Стало известно, сколько украинцев будут голосовать за Тимошенко, Ляшко или Рабиновича
kmu.gov.ua
В случае досрочных президентских выборов в первом туре больше всего голосов получили бы действующий президент Украины Петр Порошенко (10,3%) и лидер парламентской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (9,5%), свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, близки к ним Анатолий Гриценко (8,9%), Вадим Рабинович (8,1%) и Олег Ляшко (7,8%).

Если бы в следующее воскресенье проходили выборы президента Украины, то за кого бы вы проголосовали (данные в процентах)?

 

Среди всех опрошенных

Среди тех, кто намерен принять участие в выборах

Петр Порошенко

7,4

10,3

Юлия Тимошенко

6,5

9,5

Анатолий Гриценко

5,4

8,9

Вадим Рабинович

6

8,1

Олег Ляшко

6,3

7,8

Юрий Бойко

4,2

5,8

Андрей Садовый

3,2

4,4

Владимир Гройсман

2,5

3,4

Олег Тягнибок

2

2,9

Надежда Савченко

1,8

2,4

Дмитрий Ярош

1,5

2,1

Виталий Кличко

1,7

1,9

Арсений Яценюк

1,5

1,8

Петр Симоненко

0,9

1

Другой политик

10

12,8

Не участвовал бы в выборах

20,4

-

Затрудняюсь ответить

18,7

17

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 апреля 2017 года 2018 среди респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Внеочередные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014 года. Победителем уже в первом туре стал Петр Порошенко, за которого проголосовали 54,7% избирателей, Юлия Тимошенко получила 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%, Ольга Богомолец - 1,91%, Петр Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитрий Ярош - 0,70%. Остальные кандидаты набрали менее 0,5% избирателей.

Следующие президентские выборы должны состояться в 2019 году.

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