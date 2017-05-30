Три четверти украинцев недовольны ситуацией в стране

Больше всего удовлетворены ситуацией в стране сторонники президентской партии "БПП Солидарность".

Социологи выявили в Украине большое количество порохоботов Сайт президента Украины

Три четверти (76%) украинцев считают, что дела в Украине идут в13% - в правильном, каждый десятый не определился с ответом, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, более положительно оценивают ситуацию в стране на Западе страны и молодежь. Среди сторонников президентской партии "БПП Солидарность" 62% заявили, что довольны ситуацией в стране.

Половина респондентов (54%) считают, что не готовы лично отстаивать свои права и интересы путем участия в акциях протеста, 36% - готовы, каждый десятый - не определился. Наиболее активно готовы отстаивать свои права на Западе и в Центре, молодежь и люди среднего возраста.

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-20 мая 2017 года среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, президенту Украины доверяют 22% граждан, не доверяют – 71,9%, правительству доверяют 12,8%, не доверяют - 81,9%, Национальному банку – соответственно 11,7% и 81,5%, Верховной Раде – соответственно 9% и 86,6%, прокуратуре – соответственно 9,5% и 83,3%, судам – соответственно 7% и 86,6%.