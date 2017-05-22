Украина запоздало заблокировала российские соцсети - WP

Мир понял, что интернет открыл новые военные возможности, но еще не решил, как на это реагировать.

Россия опробовала на Украине свои тактики информационной войны. depositphotos.com / Vadymvdrobot

Президент Украины пошел на необычный шаг на прошлой неделе. Он издал указ, который запрещает в стране работу нескольких

"Сначала либерал во мне вздрогнул из-за новости. Украина пытается проводить реформы, и меньше всего ей сейчас нужна очередная невынужденная ошибка президента Петра Порошенко, которого в последнее время критиковали за несоблюдение обещания провести войну против коррупции", - пишет на страницах Washinton post обозреватель Кристиан Кэрыл.

Он замечает, что ситуация со свободой слова в Украине в разы лучше, чем в России. Впрочем, украинские журналисты до сих пор сталкиваются с рядом проблем: от вмешательства олигархов до редких случаев убийства. Поэтому запрет российских соцсетей на первый взгляд казался еще одним плохим сигналом от украинской власти.

Однако, обозреватель американского издания отмечает, что если присмотреться к ситуации внимательнее, то она кажется не такой уж однозначной. Он напоминает, что Украина и Россия де-факто в состоянии войны. Москва незаконно аннексировала Крым, подорвав тем самым послевоенный порядок в Европе, и оккупировала часть украинской территории на востоке. Около 10 тысяч человек погибли в конфликте между странами, в котором информация стала очень эффективным оружием России. Москва необыкновенно ловко распространяет дезинформацию. С начала войны в 2014 году российская сторона систематически пыталась разжечь страх русскоязычных граждан Украины, изображая украинцев кровожадными "фашистами", придумывая им фантастические зверства. Летом 2014 года российские СМИ распространили утку о том, что якобы украинские солдаты "распяли" мальчика. Байку очень быстро развенчали, но вред от нее остался. Также когда пророссийские силы сбили гражданский малазийский авиалайнер над Донбассом, Москва начала распространять большое количество альтернативных версий произошедшего, пытаясь размыть правду.

Также Украину преследует проблема, которая касается и других постсоветских стран. Российские телеканалы и социальные сети имеют широкое покрытие за счет того, что население в этих странах до сих пор владеют русским языком. Еще в начале российской агрессии украинское правительство запретило российские телеканалы. Но две крупные соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники" остались. Кроме того, российский поисковый сервер Yandex тоже был доступен для украинских пользователей. И вот только сейчас все эти сервисы попали под запрет.

Впрочем, решение оказалось не популярным. Много людей предсказуемо оказались недовольными из-за потери доступа к своим страницам в социальных сетях. Кроме того, адвокаты свободы слова вообще оказались недовольными запретом. Британский бизнесмен и издатель, который работает в Украине, Питер Дикинсон отмечает, что правительство приняло свое решение без широкого обсуждения и надлежащей юридической процедуры. Кроме того, не понятно, как эффективно воплотить запрет, ведь можно технически обойти все ограничения в сети. По словам Дикинсона, много украинцев также считают, что правительство снова заставляет их чем-то пожертвовать, в то время как чиновники сохраняют свои связи с Россией через бизнес и банки. Впрочем, британец считает, что решение о запрете российских соцсетей стоило принять уже давно.

"Меня шокировало то, что они не ограничили доступ к этим сайтам еще в начале войны. Они были настоящим двигателем конфликта", - сказал Дикинсон, напомнив, что российские социальные сети имеют четкие связи со спецслужбами РФ, а также стали инструментом распространения антиукраинской пропаганды. По его словам, Украина стала испытательным полигоном российских тактик дезинформации, которые потом Москва также использовала в США и Европе.

С такой точки зрения решение Киева отрезать доступ к российским соцсетям имеет правильный вид. Сейчас мир понял, что интернет открыл новые возможности для преобразования информации в орудие войны, в средство для проецирования силы за границу. Но он еще не решил, как на это ответить.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании,в числе которых - компания "1С".

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".