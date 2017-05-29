Украина может сохранить деньги налогоплательщиков США – Atlantic Council

Если Вашингтон поможет Киеву защититься, со временем ему придется заплатить значительно больше за защиту Европы.

США дешевле и выгоднее помочь Украине защититься от России. president.gov.ua

В апреле Госсекретарь США Рекс Тиллерсон задал вопрос:Сейчас Америка не всегда оказывает поддержку или помогает защититься жертвам агрессии. Поэтому ответ на этот вопрос должен выходить за пределы факта, что Украина стала жертвой вторжения.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет старший научный сотрудник American Foreign Policy Council Стивен Бланк, добавляя, что видит пять причин, почему американцам стоит беспокоиться войной в Украине.

Во-первых, США защитит свои интересы и союзников, если поможет Украине обороняться. Один украинский солдат, который борется за свою страну, равен одному американскому солдату, который нужен для защиты Европы.

"Украина ведет нашу войну и за наших союзников. Помощь Украине защитить себя на самом деле сохранит деньги налогоплательщикам", - говорится в статье.

Бланк добавляет, что ответ на вопрос Тиллерсона все же глубже, чем эта логика. Поэтому, во-вторых, Украина сейчас защищает международный порядок и порядок в Европе, которому Москва объявила войну. Россия ведет информационную войну против каждого европейского правительства: от стран Балтии до Испании. Она открыто финансирует политические партии по всей Европе с целью подорвать демократические правительства. Тактика, которую в 2016 году Россия использовала для вмешательства в выборы США, была повторена во Франции, Нидерландах и Германии, она, скорее всего, будет использована и против других стран.

Если Украина не получит все необходимое для самозащиты, она, вероятно, не сможет избавиться от российского политического влияния. Это может сыграть на пользу закрепления российского влияния в других странах бывшего СССР. А впоследствии это влияние начнет распространяться на запад. Восточной Европе придется жить в тени войны, этнополитической напряженности и угрозы территориальных ампутаций, которые уже произошли в Украине. Как отметил эксперт Carnegie Endowment Шерман Гарнетт несколько лет назад, Украина – ключ к европейской безопасности. Поэтому ее распад тождественный краху европейской безопасности.

"За последний век США вели три войны включительно с Холодной войной, чтобы сохранить мир в Европе. Принесение Украины в жертву Москве не только предаст наши долголетние политические интересы в мирной, демократической и стабильной Европе. Это откроет перспективу для большой европейской войны, которую, как нам казалось, мы оставили давно позади. Вот поэтому каждый украинский солдат воюет за нас", - пояснил Бланк.

В-третьих, эксперт напоминает, что США в 1994 году дали Украине гарантии защиты ее территориальной целостности и безопасности, в соответствии с Будапештским меморандумом. А администрация Барака Обамы не выполнила это обязательство. В результате, Путин начал жестче давить на Европу из-за убеждения, что США и Запад не будут ее защищать. А европейским союзника Америки теперь нужно бесконечные заверения в привязанности и защите.

В-четвертых, то, что США не помочь Украине защитить себя с самого начала, поощрило Москву пойти на дальнейшую агрессию. Сегодня три российские армии мобилизируются против Украины с полным укомплектованием тяжелой техникой и артиллерийскими возможностями, не говоря уже о воздушных силах и военно-морских угрозах. Или Москва хочет запугать Киев и Запад, чтобы заставить их подчиниться, или же она готовится к новой войне. Угроза войны, если не сама война, входит в российский военный расчет. Ее цель – заставить Украину и Запад поверить, что любое противодействие якобы "спровоцирует" Россию. Но Москва и без того постоянно идет на эскалацию. Поэтому этот аргумент пустой.

"Те, кто выступают против передачи летального вооружения Украине, будут утверждать, что Россия имеет непроверенные возможности повышения своего доминирования. Поэтому нет смысла поддерживать украинскую армию все равно. Москва всегда сможет сделать больше. Если Запад полностью поддерживает Киев, это утверждение просто ложное. Безусловно, широкая поддержка заставит Москву искать политическое решение вернуться к Минским соглашениям, которые несмотря на свое несовершенство остаются выходом из войны", - пишет Бланк.

В-пятых, как самая мощная сила в мире, США не может просто закрыть глаза, когда происходит агрессия, особенно если эта агрессия включает ядерную державу. Администрация Дональда Трампа может продвигать внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего", но как соавтор мирового порядка, который действовал последние 70 лет, США имеют жизненно важный интерес в сохранении его. Если бросить Киев под поезд, можно достичь прибыльных финансовых сделок или договориться о риторической поддержке в борьбе с терроризмом. Но это также откроет двери для нового террора постоянной войны. Поддерживая защиту Украины, можно не позволить другим решаться на нарушение правил.

В апреле Тиллерсон призвал сотрудников Госдепартамента "понять разницу между политикой и ценностями". Он сказал, что "свобода, человеческое достоинство, способ, как обходятся с людьми – это не наша политика". Но даже реалист Генри Киссинджер писал, что интересы и ценности не могут быть разделенными на практике.

"Если мы предадим наши ценности, думая, что сможем заключить сделку, которая пойдет на пользу нашим краткосрочным интересам, мы в конце концов заплатим гораздо большую цену за защиту наших ценностей и краткосрочных интересов", - пишет Бланк.

Он добавляет, что если США помогут Украине защититься от агрессора, они не просто поступят правильно, это также будет сильнейшим манифестом правильного понимания "личной выгоды".

Тем временем, издание Washington post пишет, что в администрации Трампа хотят перезапустить мирные переговоры по Украине. Предварительная амерканська власть не добилась значительных сдвигов, но Путин больше не может затягивать время и ждать кого-то более лояльного в Белом доме. Поэтому он может пойти на уступки.

На прошлой неделе после встречи в Брюсселе президент Европейского Совета Дональд Туск сказал, что Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине. Но при этом он добавил, что не уверен на 100%, что американский президент относится к агрессивной России так же, как и Брюссель.